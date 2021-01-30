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Spotify рекомендуватиме музику на основі емоцій і оточення користувача
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Однією з ключових переваг Spotify вважається просунутий алгоритм рекомендацій, що дозволяє будь-якому користувачеві знайти музику на свій смак. Цілком можливо, у майбутньому ця система стане ще точнішою, адже розробники вивчають можливість підбору плейлистів на основі емоцій слухача.
В одному з нових патентів потокового сервісу вказана концепція використання розпізнавання мови та звукових сигналів для підбору персоналізованої музики. Аналіз здійснюватиметься на основі акценту, ритму, гучності та навіть емоційного стану слухача. Також алгоритм з'ясує стать, вік та інші показники користувача.
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У патенті вказані й інші функції, наприклад, визначення, скільки людей перебувають поруч з пристроєм, а також атмосфери у приміщенні: від вагона поїзда до гучної вечірки. На основі усіх отриманих даних сервіс зможе запропонувати ідеальну для кожної ситуації музику.
З одного боку, подібна технологія дозволить отримувати музику, ідеально підібрану під смак, звички, уподобання та життєву ситуацію. З іншого – незрозуміло, як це вплине на конфіденційність, адже потрібно довірити віддаленому алгоритму ще більше особистих даних.
На питання журналістів про появу нової технології у майбутніх продуктах представники Spotify відповіли ухильно: не виключили такої можливості, але і нічого не підтвердили.
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