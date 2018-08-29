Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Такі споруди будують у багатьох штатах Америки.

На початку 2000-х років вдова місцевого фермера продала ферму місцевому будівельникові, який бульдозерами зніс персикові і яблуневі сади, провів дорогу і комунікації, розбив територію на ділянки і встиг побудувати кілька будинків.

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У Мічигані, як і багатьох інших північних штатах, будують виключно вдома каркасного типу і найчастіше з повно-глибинним житловим підвалом. Ось так виглядає типове будівництво. Куплена ділянка землі із заздалегідь підведеними комунікаціями за приблизно $ 50,000.

Кімната в підвалі може вважатися житловою тільки за умови наявності вікна повного розміру через яке можна вибратися у випадку пожежі. Вікна такого типу називають egress window. Середня вартість спорудження будинку такого типу $ 130-150 за квадратний фут. В цьому районі є правило не будувати будинки менше 2,000 кв. футів. Будинки по сусідству зараз виставлені на продаж за $ 395,000 і $ 499,00.

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

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