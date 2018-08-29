Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

  • 87
Ось так виглядає типове будівництво - фото 1
Ось так виглядає типове будівництво / realtor

Такі споруди будують у багатьох штатах Америки.

На початку 2000-х років вдова місцевого фермера продала ферму місцевому будівельникові, який бульдозерами зніс персикові і яблуневі сади, провів дорогу і комунікації, розбив територію на ділянки і встиг побудувати кілька будинків.

І ще: Готель у колишньому монастирі в Тель-Авіві: ефектні фото

У Мічигані, як і багатьох інших північних штатах, будують виключно вдома каркасного типу і найчастіше з повно-глибинним житловим підвалом. Ось так виглядає типове будівництво. Куплена ділянка землі із заздалегідь підведеними комунікаціями за приблизно $ 50,000.

Кімната в підвалі може вважатися житловою тільки за умови наявності вікна повного розміру через яке можна вибратися у випадку пожежі. Вікна такого типу називають egress window. Середня вартість спорудження будинку такого типу $ 130-150 за квадратний фут. В цьому районі є правило не будувати будинки менше 2,000 кв. футів. Будинки по сусідству зараз виставлені на продаж за $ 395,000 і $ 499,00.

Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272881
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272880
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272878
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272877
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272876
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272875
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272873
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272872
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж - фото 272871
Як зводять каркасні будинки у США: фоторепортаж

Читайте також: Фотограф зняв футуристичні кадри містечка в Іспанії

Джерело: realtor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461060
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології