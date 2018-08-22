Фотограф зняв футуристичні кадри містечка в Іспанії

Фотограф-самоучка показав рідне іспанське місто у незвичайних футуристичних знімках.

Знайомтесь, Аль Мефер (Al Mefer) – талановитий фотограф-самоучка, який вирішив показати своє рідне місто – Бенідорм у популярному туристичному регіоні Коста-Бланка – з нового ракурсу. Міста, які збільшуються, майже ніколи не привертають уваги до своїх будівель. Однак Аль неодноразово вловлював якусь футуристичну красу хмарочосів Бенідорма. Серія "Зовнішня архітектура" перетворює знімки міста у науково-популярний фільм.

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Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

Футуристичні фото містечка в Іспанії / Al Mefer

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