Готель у колишньому монастирі в Тель-Авіві: ефектні фото

Дизайнери зберегли історичні вітражі і фрагменти кладки 12-го століття.

Студія британського дизайнера Джона Поусона (John Pawson) завершила капітальний ремонт колишнього монастиря в історичному районі Тель-Авіва. Будівля на вершині пагорба перетворилася в бутік-готель з відкритим басейном.

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В оформленні готелю змішані різні архітектурні стилі, серед них арабський і нео-романський, з додаванням сучасних елементів. Було збережено вітражі і кам'яна кладка 12-го століття.

Розкішний готель у колишньому монастирі

Готельний комплекс складає 120 кімнат, які з'єднанані арочними колонадами і садами, а також має 32 окремих споруди, кожна з яких має свій власний вхід.

Центром готелю є бар і лаундж, який назвається "Каплиця" через його розташування в колишньому молитовному просторі.

Лобі розташоване в новій будівлі, але включає в себе залишки стіни бастіону 13-го століття, виявленої під час розкопок.

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі

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