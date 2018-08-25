Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Готель у колишньому монастирі в Тель-Авіві: ефектні фото

  • 40
Готель у монастирі - фото 1
Готель у монастирі / dezeen

Дизайнери зберегли історичні вітражі і фрагменти кладки 12-го століття.

Студія британського дизайнера Джона Поусона (John Pawson) завершила капітальний ремонт колишнього монастиря в історичному районі Тель-Авіва. Будівля на вершині пагорба перетворилася в бутік-готель з відкритим басейном.

І ще: Еко-готель в Намібії, який імітує аварію корабля: атмосферні кадри

В оформленні готелю змішані різні архітектурні стилі, серед них арабський і нео-романський, з додаванням сучасних елементів. Було збережено вітражі і кам'яна кладка 12-го століття.

Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272032
Розкішний готель у колишньому монастирі

Готельний комплекс складає 120 кімнат, які з'єднанані арочними колонадами і садами, а також має 32 окремих споруди, кожна з яких має свій власний вхід.

Центром готелю є бар і лаундж, який назвається "Каплиця" через його розташування в колишньому молитовному просторі.

Лобі розташоване в новій будівлі, але включає в себе залишки стіни бастіону 13-го століття, виявленої під час розкопок.

Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272028

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272029

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272030

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272033

Розкішний готель у колишньому монастирі

Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272034

Розкішний готель у колишньому монастирі
Розкішний готель у колишньому монастирі - фото 272031
Розкішний готель у колишньому монастирі

Читайте також: Фотограф зняв футуристичні кадри містечка в Іспанії

Джерело: dezeen
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461105
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Архітектура