Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото

Сучасні ідеї зберігання речей на кухні. Спробуйте і ви!

Будь-яка господиня скаже, що у неї на кухні місця недостатньо. Кухонного начиння багато не буває: каструлі, кришки, посуд, всілякі гаджети, все це вимагає місця для зберігання. А щоб в кухні не панував постійний хаос, ми підібрали ідеї для кухні, які допоможуть розкласти все по поличках.

І ще: Ці 10 продуктів завжди повинні бути на вашій кухні

1. Вертикальний ящик для кухонних інструментів



2. Поличка для посуду

3. Відкидна поличка

4. Бічні стінки шафок

5. Поличка для побутової техніки

6. Місце для дошки

7. Полиці всюди

8. Шафки в цоколі

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