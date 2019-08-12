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Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото

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Пегборд - фото 1
Пегборд / thekitchn

Сучасні ідеї зберігання речей на кухні. Спробуйте і ви!

Будь-яка господиня скаже, що у неї на кухні місця недостатньо. Кухонного начиння багато не буває: каструлі, кришки, посуд, всілякі гаджети, все це вимагає місця для зберігання. А щоб в кухні не панував постійний хаос, ми підібрали ідеї для кухні, які допоможуть розкласти все по поличках.

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1. Вертикальний ящик для кухонних інструментів

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2. Поличка для посуду

Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото - фото 347254

3. Відкидна поличка

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4. Бічні стінки шафок

Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото - фото 347256

5. Поличка для побутової техніки

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6. Місце для дошки

Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото - фото 347260

7. Полиці всюди

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8. Шафки в цоколі

Як звільнити місце на кухні: практичні поради у фото - фото 347262

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Джерело: thekitchn
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