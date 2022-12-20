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Як звернутись до лікаря, коли нема мобільного зв'язку: інструкція від МОЗ

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Потрібен лікар, а зв'язку нема - що робити - фото 1
Потрібен лікар, а зв'язку нема - що робити / JOSHUA COLEMAN on Unsplash

В Україні досі перебої з електропостачанням через цинічні атаки російських окупантів. Через це може погіршуватись якість мобільного зв'язку, що неабияк ускладнює стан справ, коли потрібна медична допомога. Що робити в таких випадках – дізнавайтесь далі.

У багатьох областях України ситуація з електропостачанням та мобільним зв'язком залишається складною після чергових атак з боку російських окупантів. У МОЗ склали інструкцію, що ж робити, якщо потрібна допомога медиків, а мережі нема, щоб зателефонувати на лінію "103".

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Як наголошують фахівці, у деяких областях медичні заклади вже працюють на генераторах, тому можуть прийняти пацієнтів і під час відключень електроенергії.

Що робити, коли нема зв'язку, а потрібен лікар:

  • Наперед дізнайтесь, де розташований найближчий медичний заклад;
  • Покидайте дім чи укриття лише у тому випадку, якщо нема загрози власній безпеці;
  • Тримайте поблизу або в тривожній валізці аптечку з усіма необхідними медикаментами та ліками, які ви приймаєте регулярно;
  • Покладіть в аптечку кровоспинний турнікет, якщо є така можливість;
  • Не виходьте з дому без аптечки на далекі відстані;
  • Дізнайтесь та збережіть інформацію про надання першої допомоги;
  • Стежте за новинами та рекомендаціями про надання меддопомоги від влади у своїй області через офіційні канали (коли нема зв'язку, то для цього підійде радіо);
  • Дізнайтесь у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо лінія "103" буде перевантажена.

Проста інструкція у зручному форматі, який можна зберегти на телефон, планшет чи комп'ютер (натисніть на зображення та оберіть "завантажити" або "зберегти"):

Як звернутись до лікаря, коли нема мобільного зв'язку: інструкція від МОЗ - фото 517224

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