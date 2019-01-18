Чи можна пити розчин соди від печії: поради медиків

Сода дійсно на деякий час зменшує рівень кислотності шлункового соку / Book24

Лікарі впевнені, печія – це не вирок. Однак, її потрібно якомога швидше лікувати.

До народних засобів боротьби з печією відносять різного роду відвари. Зокрема, найкращим з них вважається відвар ромашки. А ось, що стосується соди і молока, то до них бажано ставитися з обережністю.

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Сода дійсно на деякий час зменшує рівень кислотності шлункового соку і печія проходить. Однак, організм починає завдавати удару у відповідь, і соляна кислота утворюється в ньому вже з подвійною швидкістю. В результаті все це, знову ж таки, призводить до печії. Ну, а що стосується молока, то в ньому міститься велика кількість речовин, які негативно впливають на рівень кислотності соку.

Таким чином, шляхів лікування від печії є досить багато. Ними можуть користуватися як прихильники офіційної, так і народної медицини. Головне – почати лікування вчасно. Будьте здорові!

Чи можна пити розчин соди при печії: поради медиків

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