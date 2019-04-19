Названі продукти, які швидко втамовують голод

Експерти не забули і про овочі та фрукти / Health Elina Broun

Медики назвали поживні продукти, які швидко вгамовують голод. Експерти вважають, що навіть звичайна вода може наситити і притупити відчуття голоду.

Фахівці рекомендують людям, які страждають від зайвої ваги, відмовитися від дієт на користь деяких поживних продуктів, які допомагають у боротьбі з відчуттям голоду і непотрібними кілограмами.

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До таких продуктів харчування експерти віднесли нежирну рибу і м'ясо птиці, оскільки в їх складі багато білка і жиророзчинних кислот Омега-3. Подолати голод і наситити організм вітамінами допомагають крупа грубого помелу, насіння і горіхи, тому що вони містять клітковину. За словами медиків, каші з різних круп чудові для сніданку, а горіхи і насіннячко – для перекусу.

Експерти не забули і про овочі та фрукти. Позбавити людину потреби вживати більше їжі допоможуть легкі і складні вуглеводи селери, моркви, буряка, сочевиці. Медики також рекомендують банан, який бажано їсти до обіду, бо він містить багато фруктози.

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