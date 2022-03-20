Як зустрічати окупанта: рецепт Гостинця та коктейлю Молотова

Російські військові вдерлися на територію України, знищуючи цілі міста та українців, тож зустрічати їх потрібно з правильними "гостинцями". У РНБО нагадали рецепти найпопулярніших коктейлів для окупантів.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вирішила ще раз нагадати, як найкраще зустрічати російських окупантів на нашій території. Для цього експерти опублікували рецепт "смаколиків" для військових РФ, про який точно варто знати.

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Рецепт "Гостинця"

Змішайте ДП з бензином (керосином) у співвідношенні 4:1 (4 л ДП + 1 л бензину);

Додайте до ДП моторне мастило;

Додайте піску, бруду або солі (2-3 жменьки);

Додайте 4 л води або розчину солі;

Наповнюємо коктейлями 3/4 пляшки;

Для запалу ганчірку затрамбовуємо у горло пляшки, щоб її одна половина знаходилася у суміші, а інша залишалась ззовні;

Підпалюємо запал і кидаємо так, щоб від удару пляшка розбилася.

Також можна обрати і ще один популярний коктейль, приміром, Молотова (суміш подрібненого пінопласту з ацетоном поєднати з бензином у співвідношенні 1:1), далі так само наповнити пляшки, використовуючи ганчірку. Але не забувайте, що його термін придатності до 24 годин. З кожною годиною якість буде погіршуватись.

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