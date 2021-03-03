Як зупинити кров з носа у дитини: порада від парамедика (відео)

Австралійський парамедик наполегливо не рекомендує батькам закидати голову дитини назад, якщо у неї починає йти кров з носа. Натомість вони поділилися дієвим і безпечним способом впоратися з цією не надто приємною проблемою.

Коли у дитини йде кров з носа, батьки часто намагаються якомога швидше закинути їй голову назад. Однак парамедик Ніккі з Австралії вважає, що ця порада шкідлива для здоров'я.

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Жінка, котра виховує двох дітей, заявила, що якщо у малюка йде кров з носа, то затискати ніздрі пальцями та закидати йому голову не можна. У цьому випадку кров буде не витікати назовні, а відправлятиметься всередину. Отже, вона здатна потрапити у шлунок і легені. Через це у дитини може початися блювота кров'ю.

Замість цього фахівець рекомендує легко затиснути ніс і нахилити голову трохи вперед, залишивши дитину у цій позі доти, поки кров не перестане йти. На своїй сторінці в мережі жінка навіть виклала докладне відео про те, як це робити, яке зібрало за короткий термін понад три тисячі лайків і безліч вдячних коментарів від батьків.

Дивіться відео, як правильно зупиняти кров з носа:

Більшість з них їх були шоковані та зізналися, що все своє життя неправильно зупиняли кровотечу з носа. Звичка закидати голову назад призводить до того, що кров потрапляє в горло, через що людина може відчути її смак. А це запам'ятовується дуже надовго, і подібне враження не можна назвати приємним.

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