Як зрозуміти, що вона не симулює оргазм

Кожен чоловік хоче знати, як зрозуміти чи був оргазм у жінки, або визначити, що вона імітувала оргазм. Зробити це дуже просто: слідкуй за мовою її тіла.

У пікові моменти екстазу і перед самим оргазмом "гучність" жінки неабияк завищується і тут не допоможе ні самоконтроль, ні подушка, ні твоя рука. Безумовно, кричати будуть не всі, але зміна інтенсивності і ритму стогонів точно відбудеться.

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Її обличчя починає червоніти, при чому нерівномірно. Це нормально. У такі моменти у жінки, як правило, закочуються очі, закидається голова і вигинається шия, а почервоніння обличчя відбувається через приплив крові.

Якщо оргазм справжній, вона інстинктивно намагається відштовхнути тебе або відсторонитися, зменшуючи глибину проникнення.

Кожен чоловік хоче знати, як зрозуміти чи був оргазм у жінки

Коли ти в ній, а вона відчуває оргазм, ти також неодмінно відчуєш хоча б швидкоплинне, але виразне скорочення її м'язів. В особливо вдалих випадках це супроводжується судорожними "посмикуваннями" рук і ніг.

Якщо жінка відчула оргазм, їй знадобиться щонайменше кілька хвилин, щоб прийти в себе і встати на ноги.

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