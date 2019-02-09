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Учені назвали вагому причину регулярно займатися сексом

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Не відмовляйтесь від занять сексом - фото 1
Не відмовляйтесь від занять сексом / nypost

Науковці з Університету Ковентрі у Великобританії з'ясували, що регулярний секс у поважному віці позитивно впливає на когнітивні здібності людини, а також дозволяє запобігти розвитку старечої деменції.

Для експерименту вчені відібрали 73 добровольці у віці від 50 до 83 років, з них 45 жінок і 28 чоловіків. Добровольці заповнювали анкети, в яких вказували число статевих актів за місяць, а також фіксували своє самопочуття.

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Експеримент показав, що щотижневий секс був у 37 учасників експерименту, один раз на місяць – 26 і не було сексу у 10 учасників експерименту.

Піддослідним у рамках експерименту також пропонувалося вирішувати математичні рівняння. У результаті люди з щотижневим сексом впоралися із завданням на 2% швидше другої групи учасників і на 4% швидше третьої групи.

Людям поважного віку рекомендують регулярно займатися сексом - фото 306531
Людям поважного віку рекомендують регулярно займатися сексом / Carnival Cruises

Раніше до схожих висновків дійшли австралійські вчені з Вуллонгонгського університету. Там встановили, що пам'ять у літніх сексуально активних людей значно більше розвинена, ніж у їхніх однолітків, які не схильні до сексу. Для цього були проаналізовані дані про інтимне життя понад шести тисяч людей у ​​віці від 50 років і старше.

А вчені з Університету Уїлкса в Пенсильванії з'ясували, що секс не тільки підвищує настрій, знімає стрес, але і позитивно впливає на низку функцій організму.

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Джерело: Sciencedaily
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