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Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну B12

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B12 міститься тільки в продуктах тваринного походження - фото 1
B12 міститься тільки в продуктах тваринного походження / systopt

B12 – це група речовин, кобаламінів, які необхідні для нормальної роботи нервової системи, беруть участь в життєдіяльності кожної клітини організму.

Вітамін B12 синтезується бактеріями в травному тракті будь-якої тварини. В організмі людини він теж виробляється. Справа тільки в тому, що утворюється B12 в товстій кишці, а засвоюється тільки в тонкій.

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B12 міститься тільки в продуктах тваринного походження. Чемпіон – яловича печінка: в 100 г цілих 60 мкг вітаміну (при добовій нормі для дорослих 2,0-2,4 мкг). Багато B12 у восьминогах, оселедці (особливо в копченому), курячій печінці, мідіях і скумбрії. Плюс-мінус добову норму можна отримати зі 100 г яловичини, баранини і індички.

Смажена волова печінка - фото 341419
Смажена волова печінка

В організмі дорослої людини міститься 2-5 мг вітаміну B12, при цьому близько 50% цієї кількості запасається в печінці. Такого запасу може вистачити на 3-4 роки нормальної життєдіяльності. Втім, неприємні симптоми можуть з'явитися навіть при незначній нестачі вітаміну. Ось основні ознаки:

  • швидка стомлюваність
  • поколювання в ступнях і кінчиках пальців
  • головний біль, мігрені
  • дратівливість
  • різке ослаблення імунітету
  • ламкість волосся і нігтів
  • блідість

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Джерело: systopt
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