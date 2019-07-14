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Чого не варто робити, якщо не виходить заснути
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Ніяк не можете розслабитися перед сном і продовжуєте обмірковувати події дня? Заспокоїтися і насолоджуватися повноцінним сном вам допоможуть ці поради.
Немає нічого дивного в тому, що людині важко заснути навіть після дуже насиченого і виснажливого дня. Нервова система кожної людини працює індивідуально.
І ще: Цей предмет допоможе зміцнити ваш сон
Щоб зняти напругу, перед сном робіть розтяжку не більше 2-3 хвилин, яка допоможе розслабити м'язи і приготувати тіло до сну. Потягніть м'язи спини ніг і рук. Якщо перед сном ви тривалий час працювали за комп'ютером, ваш мозок ще довго не зможе заснути. Наберіть теплу ванну перед тим, як лягти спати, приготуйте гарячий напій або почитайте улюблену книгу.
Секс – також приємний заспокійливий засіб перед сном. Втома не завадить вам насолодитися партнером, адже в стані збудження організм заряджається новою енергією, а після оргазму – тіло розслабляється.
Чого не варто робити:
Не наїдайтеся перед сном. Це шкідливо і для фігури, і для сну. З сильним почуттям голоду сон теж не швидко прийде, тому з'їжте овочевий салат, шматочок твердого сиру або варене яйце. Від фруктів і кефіру краще відмовитися, в них багато рідини, на ранок прокинетеся з набряклим тілом.
Не пийте кави за 5-6 годин до планованого сну.
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