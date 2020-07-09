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Як зрозуміти, що у вашого домашнього улюбленця щось болить

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Кіт - фото 1
Кіт / hillspet

Розбираємо зовнішні симптоми, якими ваша домашня тварина може маскувати біль. Отже, як визначити що болить у кішки?

Якщо тварина поводиться дивно, перш за все подумайте, чи не змінилося щось в навколишньому середовищі і середовищі існування вашого кота. Якщо це виключено, то, швидше за все, у кішки щось болить.

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Вихованці не можуть висловити зрозумілою людині мовою свої відчуття. Щоб зрозуміти, що кішка зустрілася з деякими проблемами, важливо відзначати, які саме зміни відбулися в поведінці вихованця.

Якщо візуальних змін немає, то щоб зрозуміти, що болить у кішки, використовують метод пальпації. При підозрі запалення або хворобливих відчуттів в деякій області тіла кішки варто обережно пропальпувати ділянку. Якщо вплив на ділянку дійсно приносить кішці біль і дискомфорт, тварина проявить це негайно (втече, завиє, проявить агресію).

Хворобливі відчуття кішки також можуть виражатися в зміні місця справляння потреб (не в лоток, спеціально відведений для цих цілей, а на диван або килим), у відмові від їжі або води, у втраті ваги. Відсутність бажання грати, а також загальна зміна зовнішнього стану теж можуть бути ознаками того, що у кішки щось болить. У будь-якому випадку, якщо ви помітили серйозні зміни в поведінці улюбленця, відразу зверніться до ветеринарного лікаря.

Як зрозуміти, що у вашого домашнього улюбленця щось болить - фото 414795

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Джерело: hillspet
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