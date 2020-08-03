Як зрозуміти, чим займатися в житті: три дієві поради

Проблема вибору – одна з найскладніших. Як зрозуміти, чим займатися в житті, якщо ніяких інструкцій з цього приводу ще не придумали?

Визначся, що для тебе значимо

Знайди те, що для тебе дійсно в житті важливо. Постав собі запитання: а чому я хочу займатися в житті незалежно від чужої думки? Не озирайся на думку авторитетів! Вирішуй сам на сам з собою. У твоїх батьків на першому місці – сім'я? Але не обов'язково так само має бути і у тебе. Вибирай улюблену професію, хобі, мандри, самопізнання.

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Усунь стримуючі фактори

Іноді визначитися з вибором заважають стримуючі фактори: роздратування, поганий настрій, конфліктні ситуації. Але як зрозуміти, чим займатися в житті, якщо на тебе тисне весь цей негатив? Визначся, що в цю хвилину заважає прийняти єдине вірне рішення і абстрагуйся від цього.

Знайди те, що робить тебе щасливим

Задоволення – один з вирішальних моментів людського існування. Бажання щось робити залежить від задоволення, яке ми від цього заняття отримуємо. Знайди те, що приносить тобі радість, насолоду, задоволення і наполегливо рухайся в цьому напрямку. Полюбляєш подорожувати? Влаштуйся позаштатним кореспондентом в туристичне видання (інтернет-портал) і пиши нариси про свої поїздки. Любиш дітей? Іди працювати в дитячий освітній центр.

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