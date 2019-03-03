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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Як зробити звичайну розчинну каву смачною

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Молоко і кориця з розчинною кавою: рецепт - фото 1
Молоко і кориця з розчинною кавою: рецепт / Roasty Coffee

Не завжди виходить зварити каву з натуральних зерен, але є можливість замість зернового напою приготувати розчинний аналог. Як зробити це правильно і смачно, розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Для приготування ароматного напою слід скористатися якісною водою, правильно поєднуючи її з порошком. Якщо смак напою не влаштовує, його можна виправити цукром (кокосовим наприклад), ваніллю, корицею, какао-порошком.

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Дехто любить додавати молоко, якщо молоко гаряче, його можна використовувати для заварювання замість води. Молоко часто замінюють густими або ароматизованими вершками.

Молоко і кориця з розчинною кавою: рецепт

Продукти:

  • розчинний порошок (1-2 чайні ложечки)
  • цукор за бажанням
  • молоко підвищеної жирності (чверть склянки)
  • вода, її має бути менше склянки
  • кориця
Як зробити розчинну каву правильно і смачно - фото 311315
Як зробити розчинну каву правильно і смачно

Як приготувати:

У підготовлену чашку засипати порошок з цукром, додати на дві третини гарячої води. Після хвилинного настоювання влити підігріте молоко або вершки, посипати заздалегідь приготовленою корицею. Смачного!

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Джерело: wikihow
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