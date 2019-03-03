Як зробити звичайну розчинну каву смачною

Не завжди виходить зварити каву з натуральних зерен, але є можливість замість зернового напою приготувати розчинний аналог. Як зробити це правильно і смачно, розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Для приготування ароматного напою слід скористатися якісною водою, правильно поєднуючи її з порошком. Якщо смак напою не влаштовує, його можна виправити цукром (кокосовим наприклад), ваніллю, корицею, какао-порошком.

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Дехто любить додавати молоко, якщо молоко гаряче, його можна використовувати для заварювання замість води. Молоко часто замінюють густими або ароматизованими вершками.

Молоко і кориця з розчинною кавою: рецепт

Продукти:

розчинний порошок (1-2 чайні ложечки)

цукор за бажанням

молоко підвищеної жирності (чверть склянки)

вода, її має бути менше склянки

кориця

Як зробити розчинну каву правильно і смачно

Як приготувати:

У підготовлену чашку засипати порошок з цукром, додати на дві третини гарячої води. Після хвилинного настоювання влити підігріте молоко або вершки, посипати заздалегідь приготовленою корицею. Смачного!

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