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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт

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Як приготувати смачні котлети - фото 1
Як приготувати смачні котлети / Zira.uz

Як приготувати соковиті і дуже смачні котлети. Розповідаємо, як без проблем зробити справжні домашні котлети.

Як би ви не готували котлети, найсмачніші вони – саме домашні. Тому що в них багато любові :)

І ще: Картопляні млинці, яких ви НІКОЛИ не куштували: рецепт

Продукти:

  • 400 г курячої грудки
  • 4 середніх печериці
  • 150 г сиру
  • 2 яйця
  • 2 невеликих цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 2-3 ст. ложки майонезу
  • 2 ст. ложки борошна
  • сіль, перець за смаком

Як приготувати смачні котлети:

  1. У глибоку чашку викладаємо нарізану курячу грудку, і додаємо гриби, цибулю, сир, борошно, часник, і 2-3 ложки майонезу. Розбиваємо 2 яйця. Солимо і перчимо.
  2. Все добре перемішуємо. Формуємо з отриманого фаршу котлети, і обсмажуємо на розігрітій сковороді з двох сторін. Все!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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