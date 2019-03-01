Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт

Як приготувати соковиті і дуже смачні котлети. Розповідаємо, як без проблем зробити справжні домашні котлети.

Як би ви не готували котлети, найсмачніші вони – саме домашні. Тому що в них багато любові :)

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Продукти:

400 г курячої грудки

4 середніх печериці

150 г сиру

2 яйця

2 невеликих цибулини

2 зубчики часнику

2-3 ст. ложки майонезу

2 ст. ложки борошна

сіль, перець за смаком

Як приготувати смачні котлети:

У глибоку чашку викладаємо нарізану курячу грудку, і додаємо гриби, цибулю, сир, борошно, часник, і 2-3 ложки майонезу. Розбиваємо 2 яйця. Солимо і перчимо. Все добре перемішуємо. Формуємо з отриманого фаршу котлети, і обсмажуємо на розігрітій сковороді з двох сторін. Все!

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