Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією

Потенція – одна з тем-табу для більшості чоловіків, і це не дивно, адже ніхто не готовий зізнаватися в тому, що в ліжку не все так добре. Втім, лікарі наполегливо рекомендують не ігнорувати цю проблему, щоби усунути її на ранніх стадіях. Перевірте себе!

Розповідаємо вам про найпоширеніші ознаки того, що у вас є проблеми з потенцією.

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Зникла спонтанна ерекція

Якщо спонтанна ранкова ерекція – те, чим супроводжується початок кожного вашого дня, то першим тривожним дзвіночком стане те, що вона кудись зникла.

Зверніть увагу на наявність ранкової ерекції

Фахівці наголошують на тому, що ранкова ерекція пов'язана не з сексуальним збудженням, а з припливом крові до статевого члена. Якщо вона кудись ділась – зверніться до кардіолога.

Ослабло збудження

Ми не будемо відкривати для вас Америку. Кожен чоловік знає, що упевнена ерекція – запорука успіху під час сексу. Якщо ж вона стає не такою стійкою, як це було раніше, – є ймовірність, що отримання задоволення стане справжньою проблемою як для вас, так і для вашої коханої.

Ослаблення ерекції негативно впливає на інтимне життя

Ослаблення ерекції може бути пов'язаним з порушенням кровообігу, захворюваннями, виснаженням тощо. Крім того, на неї може впливати емоційний стан.

Цілком імовірно, що вам потрібно просто добряче відпочити. Не полінуйтесь це зробити!

Передчасна еякуляція

Ще одним неприємним моментом, який супроводжує проблеми з потенцією, є передчасна еякуляція. Вона може відбутися як на початку статевого акту, так і навіть під час прелюдії.

Іноді все може зіпсувати передчасне еякуляція

Передчасна еякуляція може відбутися й під час сильного перезбудження, і це нормально! Втім, якщо ви зауважили, що така ситуація має певну регулярність, потрібно звернутися до уролога. Часто ця проблема може бути пов'язана з порушенням роботи серцево-судинної системи.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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