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Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу
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Редакція однієї з англійських газет вирішила зробити несподіване опитування. Її співробітникам стало цікаво, які фрази шалено дратують жінок під час сексу. Візьміть на озброєння, щоби не зіпсувати спекотну ніч!
Видання опитало 4300 жінок, аби з'ясувати слова, які дратують жінок під час сексу. Виявилося, що найбільше представників прекрасної половини людства бісить фраза: "Ти будеш зверху". 28% респонденток зазначили, що ці слова буквально розлючують їх!
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Дратує жінок також фраза: "Ти вже кінчила?". 24% панянок назвали цю фразу неприйнятною, адже чоловіки так показують своє нерозуміння відчуттів жінок у ліжку. Адже жіночий оргазм значно складніший.
На третьому місці опинилась фраза: "Увімкни телевізор". Вона дратує 14% жінок, адже увага чоловіка має бути прикута саме партнерці, а не футбольному матчу!
До рейтингу також потрапили слова: "У нас не так багато часу". 12% респонденток уважають, що так чоловік змушує кохану поквапитися, що явно негативно впливає на отримання задоволення під час процесу.
А які фрази дратують вашу кохану? Пишіть у коментарях!
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