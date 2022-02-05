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Як зробити так, щоб секс не зникав з вашого життя: 7 простих порад
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На жаль, ми змушені констатувати: з часом сексу у вашому житті буде менше. Значно менше. Але, на щастя, усе можна взяти під свій контроль. До вашої уваги 7 порад, які допоможуть знаходити час, можливості та бажання займатися цим приємним процесом.
Як пише Self, усього кілька порад позитивно вплинуть на ваше інтимне життя. Візьміть їх на озброєння, щоб секс не зникав з вашої спальні.
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1. Відчуйте себе сексуальними
Не десь у куточку під подушкою чи у чаті з друзями, а у повсякденному житті. Насолоджуйтесь своїм тілом, доглядайте його, займайтеся спортом. І найголовніше: частіше говоріть про секс. Фліртуйте зі своєю дружиною. Подружжя, яке розмовляло про секс хоча б 10 хвилин на день, відзначило підвищення взаємного потягу. Виявляється, не лише жінки люблять вухами.
2. Займайтеся сексом із дружиною при кожній нагоді
Механізм тут простий: чим частіше ви ним займаєтеся, тим привабливішими почуваєтеся. Позитивне замкнене коло. Ще один бонус: дофамін та окситоцин, що виробляються під час сексу, сприяють зміцненню стосунків. Ви відчуваєте велику прихильність один до одного.
3. Будьте трохи егоїстичні
Найбільш стійкі ті шлюби, у яких кожен із подружжя має персональні захоплення. Ваші відмінності створюють потяг через ефект новизни. Навчіться танцювати, літати на параплані – що там ви мріяли, але відкладали?
4. Вийдіть із зони комфорту
Будь-яка нова діяльність, яка викликає у вас легкий страх "а раптом не вдасться?" – діє збудливо. Ризикуйте в розумних межах, і це освіжить ваші стосунки.
5. Спілкуйтесь, коли ви не разом
Посилайте один одному хоча б грайливі СМС протягом дня, якщо вам ніколи або ніяково дзвонити один одному. Бентежить слово "грайливі"? Обмінюйтесь ніжностями. Говоріть один одному "дякую, що ти в мене є" частіше.
6. Святкуйте
У житті багато одноманітності та розчарувань. Святкуйте щоразу, коли вам є що відзначити. Вітайте один одного з особистими успіхами. Радійте один за одного, це зближує.
7. Змагайтеся
Ні, не "хто найкращий батько дитині". Укладайте парі, сперечайтеся, робіть ставки на якусь подію. Жартуйте один над одним, але не образливим чином. Азарт і дотепність задіюють ті ж зони мозку, які відповідають і за сексуальне збудження. Користуйтеся для здоров'я.
Беріть на озброєння ці поради, щоб ваше інтимне життя було не лише різноманітним, а й узагалі було як факт. Гарантуємо, вам сподобається!
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