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Учені назвали манеру флірту, яка принесе успіх чоловікові
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Уявити побудову стосунків без флірту просто неможливо. Ми ж спробуймо розібратися, що потрібно зробити чоловікові, щоб сподобатися представниці прекрасної половини людства. Спойлер: усе не настільки страшно, як може здаватися.
Американські психологи зацікавилися механізмом переходу до ближчого знайомства тих чоловіків та жінок, які щойно зустрілися. Для повного розуміння питання провели два дослідження, пише Men's Health.
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У першому взяли участь 363 студенти коледжу. У другому – 850 дорослих громадян у рамках національного інтернет-опитування. Учасників запитували про їхнє ставлення до такого поняття як жіноча "честь", а також про те, чи готові вони зайнятися спонтанним сексом без зобов'язань.
Ця стратегія зваблення може гарантувати секс після побачення
- Чоловіків запитали також, як часто вони використовували агресивні стратегії у звабленні для сексу на одну ніч.
- Жінок – наскільки їм подобається тваринний натиск у таких питаннях.
У результаті дослідження стало ясно, що чоловіки, які люблять побалуватися сексом на одну ніч, швидше за все виберуть вкрай агресивні стратегії флірту. А жінки, які готові легко телепортуватися з клубу в ліжко, шукають, найімовірніше, саме таких агресорів. Але це ще не все!
На жаль, обидві категорії поєднує брак поваги до жінок. Якщо про чоловіків все зрозуміло, то жінки дослідників здивували. До сексу на одну ніч у день знайомства готові ті, хто зневажає подібних представниць прекрасної половини людства.
"Агресивні стратегії флірту – це форма взаємної ідентифікації для чоловіків, які ні в що не ставлять жінок, і для жінок, які зневажають всіх інших представниць прекрасної половини людства", – повідомляють Джеффрі Хол і Мелані Кентерберрі з Університету Канзасу.
Результати дослідження доволі неоднозначні. І ми б не дуже тішилися тому, що вдалося дізнатися. Якщо ж панянка погодилася на секс після першого ж знайомства, то вона радше кинула виклик собі, а не у захваті від флірту.
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