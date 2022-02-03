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Учені розповіли, яка категорія людей найчастіше займається сексом
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Секс – це, звичайно, чудово і дивно, але буває дуже рідко. Принаймні статистика запевняє, що так вважають більшість чоловіків середнього віку.
А ось молодь, яка, між іншим, дозволяє собі секс дедалі рідше, вважає, що й так усе добре. Ні, ми не будемо ні з ким сперечатися, все ж таки справа глибоко особиста. Хоча все ж таки цікаво, у кого які успіхи на цьому фронті. На щастя у Maxim є цікава статистика.
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Цього разу дослідники вирішили копнути не за національною, а за віковою ознакою. А заодно проаналізувати, як на кількість сексу у твоєму житті впливає той факт, що ти, наприклад, одружений, або у тебе є постійна коханка, а може, ти холостий гуляка.
Отже, вчені провели своє опитування серед європейців різного віку та статі, яких запитали, як часто вони займалися сексом за останні три місяці, а також чи перебувають вони у стосунках. Все-таки європейці без комплексів і готові говорити про такі речі.
Золото. Найрозбещеніші сексом люди… розлучені чоловіки та жінки, які мають нового постійного партнера, але вони не живуть разом. Тут пристрасть буквально палає по всіх кутках! Що ж, це логічно. Як правило, зрілі люди вже знають, що їм хочеться, і якщо вони знайшли собі нового партнера по серцю, то поспішають швидше за все цим зайнятися, не витрачаючи час на сумний побут.
Срібло. Його "отримали" люди, які ніколи не були одружені, хоча наразі у них є постійний партнер. Однак вони не мешкають разом. Так-так, схоже виділяється тенденція: не живуть разом, отже, частіше займаються сексом.
Бронза. Тут розлучені, які при цьому з'їхалися з новим партнером. Тобто можна і разом, головне – знайти відповідного партнера!
4. На четвертому місці неодружені чоловіки та незаміжні жінки, які перебувають у цивільному шлюбі. У них сексу середня кількість.
5. На п'ятому місці люди, які перебувають у шлюбі. У них так багато побутових і сімейних турбот, що на секс майже не залишається часу.
6. На шостому місці розлучені люди без постійного партнера. Іноді їм вдається урвати випадковий секс, але досить рідко.
Замикають список. Це затяті холостяки та холостячки, які не мають постійного партнера. Їм сексу дістається найменше! Особливо, мабуть, у наші нелегкі пандемійні часи, коли випадковий секс став як ніколи рідкісним.
Схоже, щоб отримати секс у XXI столітті, доведеться таки мати постійного партнер. А ось вік і штамп у паспорті зовсім не важливі.
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