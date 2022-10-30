Ось які симптоми контузії у випадку вибухової хвилі

Цікаво, що "контузія" – один з найпоширеніших медичних термінів під час війни, проте він не є офіційним діагнозом і не входить до міжнародної класифікації хвороб. Читайте далі та дізнайтеся, що ж таке контузія і які її ознаки!

Будьте уважні, адже бойова травма голови може призводити до струсу головного мозку та його довготермінових наслідків, які називають постконтузійним синдромом.

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У разі наявності хоча б кількох із наведених симптомів – терміново зверніться по медичну допомогу до спеціалістів

Характерні симптоми у випадку контузії від дії вибухової хвилі:

дезорієнтованість

запаморочення

втрата свідомості на короткий термін: від декількох секунд до 30 хвилин

нудота і блювання

сильний головний біль

проблеми зі слухом та/або зором

погіршення пам’яті або амнезія

зміна психоемоційного стану

втома

біль у шиї

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