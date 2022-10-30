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Ось які симптоми контузії у випадку вибухової хвилі

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Ось які симптоми контузії у випадку вибухової хвилі - фото 1

Цікаво, що "контузія" – один з найпоширеніших медичних термінів під час війни, проте він не є офіційним діагнозом і не входить до міжнародної класифікації хвороб. Читайте далі та дізнайтеся, що ж таке контузія і які її ознаки!

Будьте уважні, адже бойова травма голови може призводити до струсу головного мозку та його довготермінових наслідків, які називають постконтузійним синдромом.

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У разі наявності хоча б кількох із наведених симптомів – терміново зверніться по медичну допомогу до спеціалістів

Характерні симптоми у випадку контузії від дії вибухової хвилі:

  • дезорієнтованість
  • запаморочення
  • втрата свідомості на короткий термін: від декількох секунд до 30 хвилин
  • нудота і блювання
  • сильний головний біль
  • проблеми зі слухом та/або зором
  • погіршення пам’яті або амнезія
  • зміна психоемоційного стану
  • втома
  • біль у шиї
Ось які симптоми контузії у випадку вибухової хвилі - фото 515049

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