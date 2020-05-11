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Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак

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Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак - фото 1

У мережі показали лайфхак, навчивши закривати консервні банки, відкриті за допомогою кільця на кришці, без інших підручних засобів. Просто, але дуже корисно.

Так, банку можна відкрити звичайним способом. Кришка при цьому погнеться, але це не має значення. Проте секрет полягає у тому, щоб акуратно відкрити кришку, аби колечко не відвалилося. Інакше нічого не вийде.

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Після того, як банку вже відкрили, потрібно всього лише максимально акуратно повернути кільце, щоб воно не зламалося, і зачепити його за краєчок банки знизу. Таким чином кільце буде тримати кришку, і консервна банка буде закрита.

Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак - фото 403251
Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак - фото 403252
Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак - фото 403253
Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак - фото 403250
Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак - фото 403254

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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