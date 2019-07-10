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Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми

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як зробити скріншот з телефона чи комп'ютера - фото 1
як зробити скріншот з телефона чи комп'ютера

Якщо у вас виникають проблеми з тим, як зробити скріншот на гаджеті, то ця стаття неодмінно вам допоможе! Ми зробили підбірку найкращих способів та програм із записом картинки з екрана комп’ютера чи телефона.

Можна і не встановлювати жодних програм – скористайтеся функціями, які є за замовчуванням у гаджетах. На нових версіях Windows є програма "Ножиці" або "Захоплення фрагментів". Ви зможете захопити необхідну область екрану та швидко зберегти скріншот. Достатньо натиснути кнопку "Новий" й виділити необхідну область, а далі програма запропонує збереження.

На ноутбуках Mac від IOS зробити скріншот можна за допомогою комбінації клавіш: Command Shift 4

Також є старий спосіб – натиснути клавішу Print Screen. Спочатку натисніть клавішу на клавіатурі, а потім вставте елемент в документ Microsoft Word. Далі наведіть на знімок правою кнопкою мишки та "Збережіть як рисунок".

Проте, якщо ви все ж таки хочете використати програму, то читайте далі.

І ще: 5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном

Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339836

Як зробити скріншот на телефоні за допомогою клавіш:

Android та IOS

  1. Є кілька варіантів того, як зробити скріншот за допомогою комбінації клавіш. Все залежить від конкретного гаджета.
  2. Одночасно затисніть кнопки живлення і зменшення гучності. Утримуйте їх протягом кількох секунд. Знімок екрана буде збережено на пристрої. У верхній частині екрану з'явиться значок Скріншот.
  3. Одночасно затисніть і потримайте одну-дві секунди клавіші "Додому" і "Живлення". У верхній частині екрану з'явиться значок Скріншот.
  4. Одночасно затисніть і потримайте одну-дві секунди клавіші "Додому" і "Назад". У верхній частині екрану з'явиться значок Скріншот.
  5. У багатьох інших прошивках виробників можна зробити скріншот застосувавши додаткове меню затиснувши кнопку "ON/OFF" і натиснути кнопку Скріншот.
  6. У нових смартфонах і планшетах Samsung можна виконати скріншот ребром долоні з одного краю до іншого. Активувати цю функцію можна перейшовши в Налаштування -> Управління -> Управління долонею -> Знімок екрана.
  7. Найлегший спосіб зробити скріншот на вашому Apple гаджеті – скористатися комбінацією кнопок "Home"(кругла центральна клавіша) та кнопкою блокування (її ще називають кнопкою "Живлення"), яка розташована збоку. Важливо те, що ці дві клавіші потрібно затиснути одночасно.
Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339835

Найкращі програми для скріншотів:

Joxi

Де звантажити програму: http://joxi.ru/

Зробити скріншот можна дуже швидко за кілька натисків. Посилання на зроблений скріншот автоматично зберігається в буфері обміну. Є функції для редагування зображення: текст, напис, підкреслення та приховання частини скріншоту. Також програма дозволяє опублікувати скріншот із коментарями в соцмережах.

Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339820
Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339819

Light Shot

Де звантажити програму: http://app.prntscr.com/ru/

Це утиліта для створення і мінімального редагування скріншотів. Інсталюйте та запустіть це розширення. Ви зможете створювати скріншоти лише за допомогою клавіші Print Screen. Далі програма запропонує вам виділити область на екрані, а також варіанти для збереження картинки.

Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339821

Easy Capture

Де звантажити програму: http://www.softportal.com/software-21581-easycapture.html

У цій програмі скріншоти робляться легко і швидко – достатньо натиснути одну кнопку. Також є міні-редактор. Є й інші функції: захоплення екрану, активного вікна, виділення тощо.

Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339823

JShot

Де звантажити програму: http://jshot.info/

Після того, як ви зробили скріншот області екрана, на вибір є кілька дій: зберегти картинку "Save" або надіслати в редактор "Edit".

Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339824
Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339825

Super Screen

Де звантажити програму: http://www.softportal.com/software-10384-superscreen.html

Для роботи цієї програми треба встановити пакет Net Framework 3.5. У вашому арсеналі є всього 3 дії: зберегти картинку всього екрану, виділити потрібну частину та зафіксувати активне вікно.

Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми - фото 339827

До теми: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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