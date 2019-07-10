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Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми
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Якщо у вас виникають проблеми з тим, як зробити скріншот на гаджеті, то ця стаття неодмінно вам допоможе! Ми зробили підбірку найкращих способів та програм із записом картинки з екрана комп’ютера чи телефона.
Можна і не встановлювати жодних програм – скористайтеся функціями, які є за замовчуванням у гаджетах. На нових версіях Windows є програма "Ножиці" або "Захоплення фрагментів". Ви зможете захопити необхідну область екрану та швидко зберегти скріншот. Достатньо натиснути кнопку "Новий" й виділити необхідну область, а далі програма запропонує збереження.
На ноутбуках Mac від IOS зробити скріншот можна за допомогою комбінації клавіш: Command Shift 4
Також є старий спосіб – натиснути клавішу Print Screen. Спочатку натисніть клавішу на клавіатурі, а потім вставте елемент в документ Microsoft Word. Далі наведіть на знімок правою кнопкою мишки та "Збережіть як рисунок".
Проте, якщо ви все ж таки хочете використати програму, то читайте далі.
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Як зробити скріншот на телефоні за допомогою клавіш:
Android та IOS
- Є кілька варіантів того, як зробити скріншот за допомогою комбінації клавіш. Все залежить від конкретного гаджета.
- Одночасно затисніть кнопки живлення і зменшення гучності. Утримуйте їх протягом кількох секунд. Знімок екрана буде збережено на пристрої. У верхній частині екрану з'явиться значок Скріншот.
- Одночасно затисніть і потримайте одну-дві секунди клавіші "Додому" і "Живлення". У верхній частині екрану з'явиться значок Скріншот.
- Одночасно затисніть і потримайте одну-дві секунди клавіші "Додому" і "Назад". У верхній частині екрану з'явиться значок Скріншот.
- У багатьох інших прошивках виробників можна зробити скріншот застосувавши додаткове меню затиснувши кнопку "ON/OFF" і натиснути кнопку Скріншот.
- У нових смартфонах і планшетах Samsung можна виконати скріншот ребром долоні з одного краю до іншого. Активувати цю функцію можна перейшовши в Налаштування -> Управління -> Управління долонею -> Знімок екрана.
- Найлегший спосіб зробити скріншот на вашому Apple гаджеті – скористатися комбінацією кнопок "Home"(кругла центральна клавіша) та кнопкою блокування (її ще називають кнопкою "Живлення"), яка розташована збоку. Важливо те, що ці дві клавіші потрібно затиснути одночасно.
Найкращі програми для скріншотів:
Joxi
Де звантажити програму: http://joxi.ru/
Зробити скріншот можна дуже швидко за кілька натисків. Посилання на зроблений скріншот автоматично зберігається в буфері обміну. Є функції для редагування зображення: текст, напис, підкреслення та приховання частини скріншоту. Також програма дозволяє опублікувати скріншот із коментарями в соцмережах.
Light Shot
Де звантажити програму: http://app.prntscr.com/ru/
Це утиліта для створення і мінімального редагування скріншотів. Інсталюйте та запустіть це розширення. Ви зможете створювати скріншоти лише за допомогою клавіші Print Screen. Далі програма запропонує вам виділити область на екрані, а також варіанти для збереження картинки.
Easy Capture
Де звантажити програму: http://www.softportal.com/software-21581-easycapture.html
У цій програмі скріншоти робляться легко і швидко – достатньо натиснути одну кнопку. Також є міні-редактор. Є й інші функції: захоплення екрану, активного вікна, виділення тощо.
JShot
Де звантажити програму: http://jshot.info/
Після того, як ви зробили скріншот області екрана, на вибір є кілька дій: зберегти картинку "Save" або надіслати в редактор "Edit".
Super Screen
Де звантажити програму: http://www.softportal.com/software-10384-superscreen.html
Для роботи цієї програми треба встановити пакет Net Framework 3.5. У вашому арсеналі є всього 3 дії: зберегти картинку всього екрану, виділити потрібну частину та зафіксувати активне вікно.
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