Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради

Старі джинси можна легко перетворити у шорти! Такий предмет гардероба легко зробити самостійно без особливих зусиль, а головне – без витрачання коштів. Сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, як зробити шорти з джинсів своїми руками.

У гардеробі будь-якого чоловіка є далеко не одна пара джинсів. Є пара для виходу в гості, для походу з друзями в боулінг, для дачі або ремонту машини. І найулюбленіша, яка дбайливо зберігається вже кілька років – вся в дірках і потерта. Але саме її ніколи не вдасться викинути. У такій ситуації залишається тільки один вихід – видозмінити цю річ! Тому сьогодні ми розповідаємо про те, як зробити шорти зі старих улюблених джинсів.

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Етап підготовки

Вибери пару джинсів, з якої ти будеш робити шорти. Найкращим вибором будуть штани, які відмінно сидять на стегнах і попі. Пам'ятай про те, що з мішкуватих джинсів вийдуть мішкуваті шорти, а з обтягуючих – вузькі.

Джинси із стрейчу – не найкращий варіант для перетворювання в шорти. У них зазвичай є гумки або пластикові нитки в тканині, тому джинси не будуть красиво виглядати, коли ти їх обріжеш.

Також можна переробити хакі-штани в шорти. Просто перевір етикетку і переконайся, що вони на 100% (або близько того) складаються з бавовни.

Нехай джинси осядуть. Якщо ти збираєшся обрізати джинси, які майже не носив або не прав, то випери їх і висуши, перед тим як різати. Так джинси трохи осядуть, тоді шорти після обрізки не здаватимуться коротшими.

Лінію обрізу варто позначити крейдою або шпильклю

Визначся з довжиною нових шортів. Залежно від форми джинсів і від того, наскільки вільно або щільно вони на тобі сидять, можна вибрати наступну довжину:

Бермуди (довжиною до або над коліном);

Класичні шорти (на 8-12 сантиметрів вище коліна);

Шортів до колін, у яких є 8-10-сантиметрові підгини.

Як зробити шорти з джинсів

Механіку обрізки джинсів кожен вибирає сам. Одні хвацько відрізають на око, і, підвертаючи, доводять шорти до ідеальної довжини. Ті, хто спритніші, роблять це за один лезовий прохід. Справжні ж умільці заздалегідь знають довжину і сміливо відзначають лінію різання, розрізають штанини з боків і вже тоді, вирівнюючи їх один стосовно одного.

Ми ж у свою чергу пропонуємо тобі нехитру схему, яка допоможе не помилитися саме з концептуальної точки зору:

Перед тим, як обрізати чоловічі джинси, їх потрібно буде одягнути. Далі за допомогою шпильки або крейди відзнач місце, де необхідно обрізати штани.

Різати чоловічі джинси найкраще на столі або в крайньому разі на підлозі. Передбачувану лінію бажано навести крейдою. Краще зробити лінії так, щоб вони створювали злегка помітну форму у вигляді літери "v". Це буде набагато краще, ніж просто обрізати джинси за двома прямими лініями. Користуватися найкраще ножицями для щільної тканини. Якщо лінія вийшла не зовсім прямою, то завжди можна буде залишити бахрому, яка приховає всі погрішності.

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