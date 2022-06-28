На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
-
- 46
Експерти благодійного фонду Happy Paw та мобільного застосунку Woofz by Gismart поділилися декількома порадами, як заспокоїти собаку під час вимушених переїздів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці, які допоможуть вам та вашому улюбленцю!
У зв'язку з вимушеними переїздами собаки часто стресують, але експерти поділилися тим, як допомогти чотирилапому домашньому улюбленцю впоратися зі стресом. Про це розповідає видання The Village Україна.
І ще: Не лише собаки: у розвідці показали свого улюбленця на прізвисько Боцман
Поради для господарів собак, як тварині впоратися зі стресом під час вимушених переїздів:
- Відвертання голови, облизування, позіхання тощо – сигнали, які демонструють, що собаці некомфортно. Навчіться розрізняти, як саме ваша тваринка себе поводить.
- Собаці потрібно споживати достатньо води.
- Облаштуйте тимчасовий туалет, якщо немає змоги вигулювати собаку.
- Нехай собака відпочиває вдосталь.
- Не нервуйте та не вимагайте від тваринки беззаперечного послуху, якщо пес перебуває в стресовому стані.
До теми: Пес-сапер Патрон отримав нагороду "Золота лапа"
- 28 червня
-
20:5229 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18Як заготовити щавель на зиму: простий рецепт від шеф-кухаря
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
19:11Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео
-
18:28Instagram тестує нову функцію "Нотатки": як вона виглядатиме
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:51Хлопчик заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду: футболіст відреагував на вчинок
-
17:23Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання
-
16:50Привітання з Днем Конституції України у прозі: побажання своїми словами
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
15:49Привітання з Днем Конституції України 2022: вірші, смс і картинки
-
15:21Як приготувати легку заправку для свіжих салатів: рецепт вишневого соусу
-
14:50"За нашу та вашу свободу": у Польщі відкрили виставку знищеної військової техніки рф
-
14:21Співачка PLAYA випустила щемливу пісню "Човен", у якій кожен впізнає себе
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
13:19Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції: дивіться повне відеозвернення
-
12:51Греція призупиняє видачу віз росіянам
-
12:22Пошта Франції випустила марку присвячену Україні
-
11:53"Брудні танці 2": сиквел легендарного фільму знімають через 30+ років після прем'єри
-
11:22"Перед світанком": POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash презентували спільну пісню
-
10:50Допомога у липні для переселенців: оновлений перелік територій для ВПО
-
10:21Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
-
09:20У Львові відбудеться концерт з піснями легендарних The Beatles та збором коштів для ЗСУ
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
14:51Що робити під час війни, щоб підтримати себе: поради на день
-
09:56Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня
-
08:2330 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
- 25 червня
-
19:54Нічого не дає й 30 років очікування: руйнуємо поширені фейки про кандидатство України в ЄС
-
17:50Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці
-
15:23DETACH випустили трек "Кінцева" про останню зупинку окупантів
-
12:21Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, записав відео у підтримку Україну
-
09:204 кроки, як перевірити безпечність сайту
- 24 червня
-
20:24Для українців створять колоду карт, які навчать розрізняти види мін та снарядів
-
17:52"Кохайтеся, чорнобриві": слова Шевченка ожили у новій пісні співачки KRISTONKO
-
11:25NK – Back Home: Настя Каменських випустила новий болючий трек про українців
-
09:55Заборона російських книжок в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі
-
08:50Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 23 червня
-
19:53Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
-
17:22Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року