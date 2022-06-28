Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду

Експерти благодійного фонду Happy Paw та мобільного застосунку Woofz by Gismart поділилися декількома порадами, як заспокоїти собаку під час вимушених переїздів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці, які допоможуть вам та вашому улюбленцю!

У зв'язку з вимушеними переїздами собаки часто стресують, але експерти поділилися тим, як допомогти чотирилапому домашньому улюбленцю впоратися зі стресом. Про це розповідає видання The Village Україна.

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Поради для господарів собак, як тварині впоратися зі стресом під час вимушених переїздів:

Відвертання голови, облизування, позіхання тощо – сигнали, які демонструють, що собаці некомфортно. Навчіться розрізняти, як саме ваша тваринка себе поводить.

Собаці потрібно споживати достатньо води.

Облаштуйте тимчасовий туалет, якщо немає змоги вигулювати собаку.

Нехай собака відпочиває вдосталь.

Не нервуйте та не вимагайте від тваринки беззаперечного послуху, якщо пес перебуває в стресовому стані.

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