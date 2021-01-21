Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як зробити повітря в приміщенні більш здоровим

  • 20
Повітря в приміщенні - фото 1
Повітря в приміщенні / pinterest

За словами фахівців, в умовах пандемії коронавірусної інфекції, питання вентиляції приміщень має стояти особливо гостро.

Повітря має циркулювати, інакше в ньому будуть концентруватися різні забруднювачі і віруси, які потім будуть потрапляти в організм і приведуть до проблем зі здоров'ям.

І ще: ТОП 5 бюджетних порад, як зробити дім затишним та комфортним

Крім цього, в замкнутому приміщенні люди заповнюють простір вуглекислим газом, тому регулярне провітрювання необхідне, мінімум тричі на день. Не варто забувати і про вологе прибирання. Дослідники говорять, що сухе повітря може призводити до пересихання слизових оболонок, через що організму важче поратися з вдихуваними частинками пилу, бактеріями і вірусами.

Якщо в приміщенні немає спеціального зволожувача, тоді ставте біля батареї (під або над нею) ємність з водою. Рідина поступово буде випаровуватися і підвищувати вологість повітря. Також з цим завданням допоможуть впоратися кімнатні рослини, наприклад, фікус, драцена, монстера.

Як зробити повітря в приміщенні більш здоровим - фото 444169

Це цікаво: Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання

Джерело: zen
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • Вчора, 14:20
  • 4263
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2310
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2771941
Загрузка...
Новини