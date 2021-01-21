Як зробити повітря в приміщенні більш здоровим

За словами фахівців, в умовах пандемії коронавірусної інфекції, питання вентиляції приміщень має стояти особливо гостро.

Повітря має циркулювати, інакше в ньому будуть концентруватися різні забруднювачі і віруси, які потім будуть потрапляти в організм і приведуть до проблем зі здоров'ям.

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Крім цього, в замкнутому приміщенні люди заповнюють простір вуглекислим газом, тому регулярне провітрювання необхідне, мінімум тричі на день. Не варто забувати і про вологе прибирання. Дослідники говорять, що сухе повітря може призводити до пересихання слизових оболонок, через що організму важче поратися з вдихуваними частинками пилу, бактеріями і вірусами.

Якщо в приміщенні немає спеціального зволожувача, тоді ставте біля батареї (під або над нею) ємність з водою. Рідина поступово буде випаровуватися і підвищувати вологість повітря. Також з цим завданням допоможуть впоратися кімнатні рослини, наприклад, фікус, драцена, монстера.

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