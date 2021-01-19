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Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання

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Кухня - фото 1
Кухня / panacota

Пропонуємо вам ознайомитися з основними правилами прибирання на кухні, які обов'язково треба знати й застосовувати на практиці.

Кухонна плита

Плиту найкраще протирати після кожного приготування їжі, якщо в цьому виникає необхідність. Наприклад, під час готування на неї може википіти молоко, розбризкатися краплі жиру, пролитися суп. Легше прибрати ці неприємні сліди відразу, ніж дати їм засохнути.

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Чистий посуд

Гора брудного посуду також виглядає не дуже приємно, тому не варто її накопичувати. Куди простіше відразу помити одну тарілку або кілька ложок, ніж складати їх одна на іншу, а потім витрачати чимало часу, щоб перемити все.

Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання - фото 443890

Повітря у приміщенні

Не забувайте провітрювати приміщення. Для кухні це особливо актуально, адже в цій кімнаті при приготуванні їжі з'являються різні запахи. Свіже повітря ефективно вбиває мікроби і бактерії, допомагає створити атмосферу затишку і чистоти.

Вологе регулярне прибирання

Найкращий спосіб освіжити приміщення – провести в ньому вологе прибирання. Раз на тиждень на кухні треба мити підлогу зі спеціальним засобом, що очищає і чудово порається з жировими плямами. Декілька разів на тиждень, а влітку можна і кожен день, підлогу просто протирають вологою ганчіркою, щоб в приміщенні було свіжо.

Чиста кухня: 4 правила ефективного прибирання - фото 443891

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Джерело: glamur
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