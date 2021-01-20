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ТОП 5 бюджетних порад, як зробити дім затишним та комфортним
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Для того, щоб ваша оселя стала гарною та зручною для життя у ній, не потрібно витрачати багато грошей. Читайте далі та дізнайтеся, як за маленькі гроші прикрасити дім.
Стильне оздоблення житла не вимагає багато часу, сил та грошей. Все можна зробити максимально швидко та дешево, до прикладу, у нагоді вам може стати сайт OnePrice, де ви знайдете усе потрібне на ваш смак.
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Прагнемо до мінімалізму
Чим менше речей стоїть зверху на поверхнях, тим кращий та охайніший вигляд матиме будь-яка кімната. Якщо є така можливість, то постарайтеся максимум заховати у шухляди та шафи. На столах, комодах та тумбах залишіть лише те, що ви використовуєте дуже часто (щодня або й кілька разів на день), приміром, зарядний пристрій, або те, що має декоративні функції, до прикладу, горщик з рослиною.
Менше кольору
Старайтеся у таких речах, як рушники, килимки, штори, скатерки тощо віддавати перевагу нейтральним кольорам. Виняток може бути, якщо ви вирішили, що саме ця річ буде акцентом в інтер'єрі. Також не забувайте, що навіть нейтральні кольори повинні поєднуватися та гармонійно вписуватися в кімнату. Про візерунки та малюнки краще забути, адже вони дуже перевантажують візуальний простір. Великий вибір потрібних дрібниць для дому є на цьому сайті https://oneprice.com.ua/
Беріть набір
Мільйон різнокольорових горняток, різні виделки та ложки, тарілки різного кольору та розміру не дуже гарний мають вигляд разом. Звичайно, ніщо не заважає вам ними користуватися, проте, коли ми говоримо про затишний інтер'єр, то варто звернути увагу на те, щоб все поєднувалося. Якщо є можливість купити набір, де все точно буде в одному стилі та кольорі, то це найкраще рішення. Також не забувайте про ванну кімнату, де є мильничка, стакан для щіток, йоржик для унітаза, які теж бажано мати в одному стилі.
Текстиль
У спальні – постіль, на кухні – рукавиця для гарячого та фартух, у ванні – рушники. Ці речі завжди на видному місці, адже їх складно приховати, та й користуються ними щодня. Купіть кілька однакових рушників без малюнків, нейтрального кольору та потрібного вам розміру. Так у ванній кімнаті завжди буде гарно. Оберіть якісну постіль, яка кольором не буде вибиватися з загального вигляду кімнати. На кухню найкраще купувати однаковий набір прихаток і рушників.
Увага до дрібниць
Попри те, що найкраще рішення – це мінімалізм, все ж не варто забувати про те, що додає особливої атмосфери. Вазони з квітами, вази, свічки, книжкова поличка, торшер тощо – ці деталі здатні змінити дім та створити затишок. Головне правило – не заставляйте весь простір.
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