Українські винахідники створили надпотужний павербенк для військових

Сьогодні складно уявити своє життя без павербенків. Особливо актуальними ці аксесуари є для військових. І українські винахідники вирішили створити надпотужні версії, які покриють більшість потреб.

Тож на світ з'явився павербенк Scat. Його створила компанія, власником якого є Євген Алєксєєв. Також над пристроєм працював керівник виробничого процесу Андрій Мельниченко, розповідає DEV.ua.

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До початку повномасштабного вторгнення компанія створювала павербенки для електрокарів. Тепер же виробництво дещо перепрофілювалось.

"Сказали, що мені потрібно робити те, що вмію краще. А я краще можу збирати батареї", – розповідає один із розробників.

Так, Євген Алєксєєв на другому тижні війни запропонував створювати павербенки для військових. Спочатку кошти для їхнього виготовлення він вклав свої. Пізніше до цього процесу долучилась уся команда.

Невдовзі розробникам вдалось створити перший прототип надпотужного павербенка. Важливо було зробити його корпус міцним і захищеним. Усе ж для військових він розрахований.

Від простого повербанка пристрій відрізняється майже всім. Насамперед – це "всеїдність": сонячна батарея, автомобіль, розетка на 220 – це все можливість поповнити його заряд, – уточнює Олексій.

Також павербенк характеризується вологозахищеним металевим корпусом. Він не боїться занурення у воду на глибину до 50 сантиметрів.

Сама ж установка важить 8 кілограмів. Сумарна потужність такого павербенка – 240 тисяч міліампер. Такий аксесуар дозволяє 100 разів зарядити смартфон, 20 разів – ноутбук. Сама ж лампочка, якою оснащений павербенк, може світити до 100 годин на одному заряді пристрою. Виробники обіцяють, що такий павербенк прослужить до 8 років.

Захисники можуть підбігти до будь-якої техніки, завести її, зарядити повербанк через 15 хвилин і знову бігти в ліс і сидіти там два тижні. Якщо з'єднати кілька пристроїв, це дає змогу зварювати листи твердого металу, – розповідає винахідник.

Наразі павербенк оснащений китайською електронікою. Утім, розробники обіцяють, що невдовзі створять власні мікросхеми. Вони вже замовили в американської компанії їх виготовлення.

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