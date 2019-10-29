Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото

Перш ніж приступати до створення образу головного ворога Бетмена, підготуйтеся! Втілити образ Джокера на Хеловін не надто складно, проте є кілька важливих нюансів. Ось покрокова інструкція, як це зробити.

Особливо цікавий кіношний варіант клоуна, оскільки він значно ближче до хеловінського оригіналу. Найпопулярнішим є страшний мейкап і зеленуватий відтінок волосся як у Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер", Хіта Леджера у фільмі "Темний лицар" або Джареда Лето з "Загону самогубців".

Якщо радикальна зміна іміджу в ваші плани не входить і ви не збираєтеся фарбувати волосся в зелений, обмежтеся відтінковою експрес-фарбою. Така хімія не проникає всередину волосини й змивається після першого миття голови. Шукайте спреї, крейду або желе зелених відтінків.

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Для якісного макіяжу вам знадобиться театральний грим білого кольору, звичайними косметичними засобами добитися рівного щільного тону буде складно. Його можна купити в маскарадних магазинах або в гіпермаркетах для рукоділля та хобі. Червоні акценти на носі та лобі можна розставити червоною помадою. Для синіх ромбів навколо очей знадобляться кремові тіні, які варто наносити тонким пензлем.

Крок 1. Вирівняйте колір шкіри тональним кремом. Накресліть контури на обличчі, за які не варто виходити, й зафарбуйте білою фарбою для гриму.

Крок 2. Замалюйте білою фарбою ще один шар. Повіки теж замальовуйте. Оминайте лише брови – їх опрацюйте олівцем.

Крок 3. Затемніть ділянки під вилицями.

Крок 4. Скористайтеся синьою фарбою та намалюйте трикутники над бровами, як вказано на прикладі.

Крок 5. Синім олівцем підведіть очі та намалюйте трикутники, як вказано на прикладі.

Крок 6. Використайте червону фарбу для створення штучних брів та клоунського носа.

Крок 7. За допомогою помади та пензлика нафарбуйте губи й кутики посмішки.

Крок 8. Підводкою намалюйте стрілки та тушшю нафарбуйте вії.

Готово! Ви прекрасні!

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