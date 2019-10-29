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Хелловін

Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото

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Як перетворитись на Джокера - фото 1
Як перетворитись на Джокера

Перш ніж приступати до створення образу головного ворога Бетмена, підготуйтеся! Втілити образ Джокера на Хеловін не надто складно, проте є кілька важливих нюансів. Ось покрокова інструкція, як це зробити.

Особливо цікавий кіношний варіант клоуна, оскільки він значно ближче до хеловінського оригіналу. Найпопулярнішим є страшний мейкап і зеленуватий відтінок волосся як у Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер", Хіта Леджера у фільмі "Темний лицар" або Джареда Лето з "Загону самогубців".

Якщо радикальна зміна іміджу в ваші плани не входить і ви не збираєтеся фарбувати волосся в зелений, обмежтеся відтінковою експрес-фарбою. Така хімія не проникає всередину волосини й змивається після першого миття голови. Шукайте спреї, крейду або желе зелених відтінків.

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Для якісного макіяжу вам знадобиться театральний грим білого кольору, звичайними косметичними засобами добитися рівного щільного тону буде складно. Його можна купити в маскарадних магазинах або в гіпермаркетах для рукоділля та хобі. Червоні акценти на носі та лобі можна розставити червоною помадою. Для синіх ромбів навколо очей знадобляться кремові тіні, які варто наносити тонким пензлем.

Крок 1. Вирівняйте колір шкіри тональним кремом. Накресліть контури на обличчі, за які не варто виходити, й зафарбуйте білою фарбою для гриму.

Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364587
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364590
Крок 2. Замалюйте білою фарбою ще один шар. Повіки теж замальовуйте. Оминайте лише брови – їх опрацюйте олівцем.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364585
Крок 3. Затемніть ділянки під вилицями.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364598
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364588
Крок 4. Скористайтеся синьою фарбою та намалюйте трикутники над бровами, як вказано на прикладі.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364593
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364583
Крок 5. Синім олівцем підведіть очі та намалюйте трикутники, як вказано на прикладі.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364594
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364597
Крок 6. Використайте червону фарбу для створення штучних брів та клоунського носа.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364595
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364589
Крок 7. За допомогою помади та пензлика нафарбуйте губи й кутики посмішки.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364586
Крок 8. Підводкою намалюйте стрілки та тушшю нафарбуйте вії.
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364584
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364591
Готово! Ви прекрасні!
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364596
Як зробити макіяж Джокера на Хеловін своїми руками: покрокова інструкція у фото - фото 364592

До теми: Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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