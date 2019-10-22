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Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото

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тренди дизайн нігтів - фото 1
тренди дизайн нігтів

Найбожевільніше свято року – Хеловін – диктує свою моду навіть для манікюру. Залишайтеся у тренді та шукайте натхнення для найкращих дизайнів нігтів у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Хеловін – веселе та моторошне свято! Обирати манікюр на вечірку з нагоди Хеловіна варто ретельно й врахувати кілька нюансів: ваш гардероб, локацію святкування та тривалість того, скільки ви носитимете такий манікюр після свята. Якщо ви ще готові змінити манікюр вже наступного дня, то ви можете дозволити собі найбожевільніші дизайни, а якщо вам доведеться носити такий манікюр кілька тижнів, то оберіть спокійніший дизайн або просто цікавий тон.

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Однотонний манікюр на Хеловін

Тренд, який вже досить довго популярний, – нігті одного кольору. Для святкування Хеловіну це ідеальний варіант, адже пасує до будь-якого вбрання й потім не потрібно змінювати манікюр. Найкращі кольори, які пасують до цього свята, – усі відтінки чорного та червоного. Можете зробити нігті матовими або глянцевими. Щодо довжини, то найефектніше виглядають довгі нігті форми стилет. Проте довгі нігті не в моді, але, якщо вам пасує (не кожним рукам личать довгі нігті) і вам хочеться залишити довжину, то залишайте. Це найбільш слушний час!

Ідеальний варіант – глянцеві нігті з французьким манікюром чорного кольору:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363032
Червоний манікюр з глянцевим покриттям без дизайну:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363045
Довгі глянцеві нігті чорного кольору:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363052
Матові чорні нігті з блискучим дизайном:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363069

Мінімалістичний манікюр на Хеловін

Додайте родзинку вашому манікюру та оберіть цікавий дизайн. Оберіть найхарактерніші для Хеловіну малюнки: павутина, гарбузи, привиди, скелети тощо. Найкраще такий дизайн виглядає як акцент на однотонних нігтях.

Чорний манікюр з малюнком гарбуза на нігтях:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363030

Нюдовий манікюр з тендітним дизайном павучків на квадратних нігтях:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363039

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363051

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363067
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363059

Манікюр з дизайном привидами на квадратних нігтях:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363055

Червоно-білий манікюр з малюнком сердечок на нігтях:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363083
Цікавий манікюр з дизайном сердечок на краях нігтів:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363053
Однотонний манікюр з тендітним дизайном на гострих нігтях:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363062
Манікюр на Хеловін з лінійним дизайном на нігтях:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363040
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363046
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363066
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363076
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363081

Кривавий манікюр на Хеловін

Один з трендів у манікюрі на Хеловін: краплі крові червоного кольору. Обирайте відтінки вишневого, винного, бордового тощо. Можна робити однотонне глянцева або матове покриття, а можна поекспериментувати з дизайном.

Матовий манікюр з кривавим дизайном червоного кольору:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363031
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363078
Манікюр з дизайном крапель крові червоного відтінку:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363033
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363035
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363041
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363043

Яскравий манікюр на Хеловін

Якщо ви не хочете звичайні дизайни манікюру, тоді можете обрати малюнки, які продовжать ваш костюм і образ на Хеловін. Ви можете поекспериментувати з кольором: блакитний, рожевий, фіолетовий, зелений, жовтий тощо.

Манікюр на Хеловін з гарбузами:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363028

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363034
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363049
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363044

Яскравий манікюр на Хеловін:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363029

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363036
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363037
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363080
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363050
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363054
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363056
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363071
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363072
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363070

Божевільний дизайн нігтів манікюр на Хеловін

Дизайн нігтів на Хеловін може бути максимально шаленим. Те, що ви не можете дозволити собі на кожен день, з нагоди цього свята – можна!

Манікюр на Хеловін у стилі фільму "Воно" з дизайном клоуна Пеннівайза:

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363086

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363085
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363077

Манікюр на Хеловін у стилі фільму "Джокером":

Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363042
Вигадливий дизайн на Хеловін з персонажем Малефісентою:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363075
Манікюр на Хеловін зі скелетами:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363074
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363065
Ще ідеї манікюрів на Хеловін:
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363087
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363038
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363048
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363057
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363058
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363060
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363061
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363063
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363064
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363068
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363073
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363079
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363082
Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 363084

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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