Манікюр на Хеловін 2019: модні тренди дизайну нігтів у фото

Найбожевільніше свято року – Хеловін – диктує свою моду навіть для манікюру. Залишайтеся у тренді та шукайте натхнення для найкращих дизайнів нігтів у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Хеловін – веселе та моторошне свято! Обирати манікюр на вечірку з нагоди Хеловіна варто ретельно й врахувати кілька нюансів: ваш гардероб, локацію святкування та тривалість того, скільки ви носитимете такий манікюр після свята. Якщо ви ще готові змінити манікюр вже наступного дня, то ви можете дозволити собі найбожевільніші дизайни, а якщо вам доведеться носити такий манікюр кілька тижнів, то оберіть спокійніший дизайн або просто цікавий тон.

І ще: Як перевірити, чи у салоні роблять безпечний манікюр: поради від Супрун

Однотонний манікюр на Хеловін

Тренд, який вже досить довго популярний, – нігті одного кольору. Для святкування Хеловіну це ідеальний варіант, адже пасує до будь-якого вбрання й потім не потрібно змінювати манікюр. Найкращі кольори, які пасують до цього свята, – усі відтінки чорного та червоного. Можете зробити нігті матовими або глянцевими. Щодо довжини, то найефектніше виглядають довгі нігті форми стилет. Проте довгі нігті не в моді, але, якщо вам пасує (не кожним рукам личать довгі нігті) і вам хочеться залишити довжину, то залишайте. Це найбільш слушний час!

Ідеальний варіант – глянцеві нігті з французьким манікюром чорного кольору:

Червоний манікюр з глянцевим покриттям без дизайну:

Довгі глянцеві нігті чорного кольору:

Матові чорні нігті з блискучим дизайном:

Мінімалістичний манікюр на Хеловін

Додайте родзинку вашому манікюру та оберіть цікавий дизайн. Оберіть найхарактерніші для Хеловіну малюнки: павутина, гарбузи, привиди, скелети тощо. Найкраще такий дизайн виглядає як акцент на однотонних нігтях.

Чорний манікюр з малюнком гарбуза на нігтях:

Нюдовий манікюр з тендітним дизайном павучків на квадратних нігтях: Манікюр з дизайном привидами на квадратних нігтях: Червоно-білий манікюр з малюнком сердечок на нігтях: Цікавий манікюр з дизайном сердечок на краях нігтів: Однотонний манікюр з тендітним дизайном на гострих нігтях: Манікюр на Хеловін з лінійним дизайном на нігтях:

Кривавий манікюр на Хеловін

Один з трендів у манікюрі на Хеловін: краплі крові червоного кольору. Обирайте відтінки вишневого, винного, бордового тощо. Можна робити однотонне глянцева або матове покриття, а можна поекспериментувати з дизайном.

Матовий манікюр з кривавим дизайном червоного кольору:

Манікюр з дизайном крапель крові червоного відтінку:

Яскравий манікюр на Хеловін

Якщо ви не хочете звичайні дизайни манікюру, тоді можете обрати малюнки, які продовжать ваш костюм і образ на Хеловін. Ви можете поекспериментувати з кольором: блакитний, рожевий, фіолетовий, зелений, жовтий тощо.

Манікюр на Хеловін з гарбузами:

Яскравий манікюр на Хеловін:

Божевільний дизайн нігтів манікюр на Хеловін

Дизайн нігтів на Хеловін може бути максимально шаленим. Те, що ви не можете дозволити собі на кожен день, з нагоди цього свята – можна!

Манікюр на Хеловін у стилі фільму "Воно" з дизайном клоуна Пеннівайза:

Манікюр на Хеловін у стилі фільму "Джокером":

Вигадливий дизайн на Хеловін з персонажем Малефісентою:

Манікюр на Хеловін зі скелетами: Ще ідеї манікюрів на Хеловін:

До теми: Що робити, якщо обпеклися: поради від Супрун