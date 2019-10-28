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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото

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Як вирізати гарбуз на Хеловін - фото 1
Як вирізати гарбуз на Хеловін

За традицією на Хеловін прикрашають оселю та подвір'я різними жахастиками. Одна з таких декорацій – голова з гарбуза. Підготували для вас найкращі ідеї, як правильно вирізати гарбуз на Хеловін.

Свято Хеловін (Halloween) прийшло в Україну з Америки й одразу знайшло прихильників та противників. Хеловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч цей вечір припадає на четвер.

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Як вирізати гарбуз на Хеловін з трафаретом

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364300
Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень.

Крок 2. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка.

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364290

Крок 3. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу. Зі сторони, де буде малюнок, лишаємо шкірку меншої товщини – приблизно у 2 сантиметри.

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364294
Крок 4. Прикріплюємо скотчем заздалегідь підготовлений аркуш з потрібним малюнком.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364292
Крок 5. Використовуємо тонкий гострий предмет: шило, апельсинову паличку, зубочистку, коктейльну парасольку тощо. Обережно та ретельно робимо проколи по контуру малюнка.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364291
Крок 6. Вирізаємо очі, ніс, губи за наявними отворами від шила.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364293
Крок 7. Ставимо всередину свічки, запалюємо, накриваємо хвостиком. Готово!
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364288

Як вирізати гарбуз на Хеловін за власним малюнком

Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка.

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364318
Крок 2. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу. Зі сторони, де буде малюнок, лишаємо шкірку меншої товщини – приблизно у 2 сантиметри.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364319
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364323
Крок 3. Візьміть олівець або ручку й намалюйте потрібну картинку.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364315
Крок 4. Використовуємо ніж, щоб обережно та ретельно відрізати промальовані деталі.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364317
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364316
Крок 5. Якщо потрібно, використайте ніж, щоб підчистити краї отворів.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364314
Крок 6. Ставимо всередину свічки, запалюємо, накриваємо хвостиком. Готово!
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364322

Як вирізати гарбуз на Хеловін за допомогою дрилю

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364299
При декоруванні можна проявити весь свій креатив, тож не обов'язково просто вирізати страшну морду – використайте будівельні інструменти.
Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу.
Крок 2. Підготуйте дриль та насадки потрібного розміру. Попереднього намітьте олівцем чи ручкою цятки у потрібних місцях.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364307
Крок 3. Застосуйте дриль для створення рівних цяточок.
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364305
Крок 4. Якщо потрібно, використайте ніж, щоб підчистити краї отворів. Готово!
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364306

Як вирізати гарбуз на Хеловін за допомогою кулінарних формочок

Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу.

Крок 2. Підготуйте форми та молоток. Попередньо обдумайте загальну картинку на гарбузі.

Крок 3. Прикладіть формочку до гарбуза, притисніть рукою та обережно і поступово вбивайте молотком в гарбуз. Коли форма ввійде по краї, витисніть її назад рукою.

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364311
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364312
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364310
Крок 4. Якщо потрібно, використайте ніж, щоб підчистити краї отворів. Готово!
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364309

Окрім класичного вирізання страхітливих облич, гарбузи часто прикрашають різними декоративними матеріалами або просто розмальовують.

Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364302
Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото - фото 364301

До теми: Як тваринки святкують Хелловін: атмосферні фото

Джерело: Радио МАКСИМУМ
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