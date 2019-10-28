Як вирізати гарбуз на Хеловін своїми руками: покрокові ідеї у фото

Як вирізати гарбуз на Хеловін

За традицією на Хеловін прикрашають оселю та подвір'я різними жахастиками. Одна з таких декорацій – голова з гарбуза. Підготували для вас найкращі ідеї, як правильно вирізати гарбуз на Хеловін.

Свято Хеловін (Halloween) прийшло в Україну з Америки й одразу знайшло прихильників та противників. Хеловін традиційно відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч цей вечір припадає на четвер.

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Як вирізати гарбуз на Хеловін з трафаретом

Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень.

Крок 2. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка.

Крок 3. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу. Зі сторони, де буде малюнок, лишаємо шкірку меншої товщини – приблизно у 2 сантиметри.

Крок 4. Прикріплюємо скотчем заздалегідь підготовлений аркуш з потрібним малюнком.

Крок 5. Використовуємо тонкий гострий предмет: шило, апельсинову паличку, зубочистку, коктейльну парасольку тощо. Обережно та ретельно робимо проколи по контуру малюнка.

Крок 6. Вирізаємо очі, ніс, губи за наявними отворами від шила.

Крок 7. Ставимо всередину свічки, запалюємо, накриваємо хвостиком. Готово!

Як вирізати гарбуз на Хеловін за власним малюнком

Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка.

Крок 2. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу. Зі сторони, де буде малюнок, лишаємо шкірку меншої товщини – приблизно у 2 сантиметри.

Крок 3. Візьміть олівець або ручку й намалюйте потрібну картинку.

Крок 4. Використовуємо ніж, щоб обережно та ретельно відрізати промальовані деталі.

Крок 5. Якщо потрібно, використайте ніж, щоб підчистити краї отворів. Крок 6. Ставимо всередину свічки, запалюємо, накриваємо хвостиком. Готово!

Як вирізати гарбуз на Хеловін за допомогою дрилю

При декоруванні можна проявити весь свій креатив, тож не обов'язково просто вирізати страшну морду – використайте будівельні інструменти.

Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу.

Крок 2. Підготуйте дриль та насадки потрібного розміру. Попереднього намітьте олівцем чи ручкою цятки у потрібних місцях.

Крок 3. Застосуйте дриль для створення рівних цяточок.

Крок 4. Якщо потрібно, використайте ніж, щоб підчистити краї отворів. Готово!

Як вирізати гарбуз на Хеловін за допомогою кулінарних формочок

Крок 1. Обираємо гарбуз потрібного розміру та форми з гладкою шкіркою без ушкоджень. Вирізаємо хвостик і зберігаємо його. Це майбутня кришка. Очищаємо гарбуз зсередини від насіння та м'якушу.

Крок 2. Підготуйте форми та молоток. Попередньо обдумайте загальну картинку на гарбузі.

Крок 3. Прикладіть формочку до гарбуза, притисніть рукою та обережно і поступово вбивайте молотком в гарбуз. Коли форма ввійде по краї, витисніть її назад рукою.

Крок 4. Якщо потрібно, використайте ніж, щоб підчистити краї отворів. Готово!

Окрім класичного вирізання страхітливих облич, гарбузи часто прикрашають різними декоративними матеріалами або просто розмальовують.

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