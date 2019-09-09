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Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами

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Як зробити гарне фото для соцмереж - фото 1
Як зробити гарне фото для соцмереж / instagram.com/geoleon

У соцмережах часто можна побачити справді ідеальні знімки, які викликають у користувачів не лише захват, а й заздрість. Однак талановитий фотограф з Орландо вирішив показати, як же роблять красиві фото насправді.

Знайомтесь, Гео Леон (Geo Leon) – професійний фотограф з Орландо, який показує, як зробити ідеальні кадри для соцмереж і не тільки. Варто розуміти, що більшість розкішних світлин насправді не відповідають реальності, а лише демонструють краще життя та кращі версії людей. Як тепер жартують, то мережі і трава зеленішає. Тому Гео показує, як створювати гарні фото для Instagram і просто для себе. Якщо ви все ще вважаєте, що для чудового кадру потрібна неймовірна врода, ефектний фон та дорога техніка, то ці знімки вас переконають у зворотному.

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Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353592

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353593

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353594

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353595

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353596

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353597

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353598

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353599

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353600

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353601

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353602

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353603

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353604

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353605

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353606

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353607

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353608

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353609

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353610

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353611

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353612

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353613

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353614

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353615

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353616

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353617

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353618

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353619

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353620

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353621

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353622

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353623

Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами - фото 353624

Джерело всіх фото: instagram.com/geoleon

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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