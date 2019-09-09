Як зробити красиве фото в Instagram: фотограф поділився секретами

У соцмережах часто можна побачити справді ідеальні знімки, які викликають у користувачів не лише захват, а й заздрість. Однак талановитий фотограф з Орландо вирішив показати, як же роблять красиві фото насправді.

Знайомтесь, Гео Леон (Geo Leon) – професійний фотограф з Орландо, який показує, як зробити ідеальні кадри для соцмереж і не тільки. Варто розуміти, що більшість розкішних світлин насправді не відповідають реальності, а лише демонструють краще життя та кращі версії людей. Як тепер жартують, то мережі і трава зеленішає. Тому Гео показує, як створювати гарні фото для Instagram і просто для себе. Якщо ви все ще вважаєте, що для чудового кадру потрібна неймовірна врода, ефектний фон та дорога техніка, то ці знімки вас переконають у зворотному.

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Джерело всіх фото: instagram.com/geoleon

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