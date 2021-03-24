Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків

Ранок може бути добрим! Спокійним, здоровим, таким, що заряджає енергією на весь день. Зараз розповімо, що треба робити.

Ми завжди починаємо день з пробудження. І від того, в якому настрої ми прокинемося, у багато чому залежить те, як піде весь день. Про це пише

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S – silence, чудодійна тиша. Після пробудження приділіть 5 хвилин самоті з собою, забудьте про сторонні думки і справи. Постарайтеся хоча б годину не користуватися телефоном, ноутбуком та іншими гаджетами. Можна тихо полежати в ліжку або помедитувати.

A – affirmations, переконання. З самого ранку дайте собі правильну психологічну установку. Скажіть собі, що ваш день буде сповнений радості, спокою, позитивних подій. Зосередьтеся на своїх цілях.

V – visualisation, візуалізація цілей. Уявіть кожен маленький крок на шляху до вашої мети. Візуалізуйте, як ви виконуєте свої щоденні завдання, які ведуть вас до мети.

E – exercise, ранковий спорт. Приділіть вранці кілька хвилин фізичній активності (зарядці, бігу, плаванню), головне, щоб це заняття було вам до душі.

S – scribble, пишіть! Записуйте цікаві ідеї та думки. Ви здивуєтеся, як багато ви тримаєте у своїй голові ідей, що без запису відлітають у космос. Та й хто може бути кращим співрозмовником, ніж ви самі?

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