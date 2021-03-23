Названий спосіб знизити холестерин та ще й схуднути

Швидко схуднути, очистити судини, прискорити обмін речовин допоможе палеодієта. Вчені знайшли нові докази користі білкової дієти.

Палеодієта заснована на принципі їсти тільки те, що їли наші предки, мисливці і збирачі епохи палеоліту. У сучасній палеолітичній дієті рекомендують їсти багато білкових продуктів, таких як м'ясо, риба, птиця, а також фрукти, коренеплоди, овочі, горіхи, пише healthgrades.

І ще: Чим може зашкодити повільна ходьба

Отже, це ефективна дієта для позбавлення від зайвих кілограмів і підтримки стабільної ваги тіла. Оскільки палеохарчування має на увазі відмову від злакових, його можна порівняти з кето-дієтою. Принципи палеодієти:

відмова від сучасних продуктів вживання традиційної їжі рекомендують людям, що страждають харчовими алергіями

Такий режим харчування виключає з раціону типові харчові алергени. У цієї дієти є прихильники, навіть серед зірок, і є противники. І от вчені вивчили вплив такого харчування в короткостроковій і довгостроковій перспективі на показники здоров'я добровольців.

Медики досліджували показники здорових і хворих людей, спортсменів, які харчувалися за принципом палео. І знайшли такі плюси харчування: поліпшення ліпідного і вуглеводного обміну, нормалізація показників артеріального тиску, зниження рівня холестерину, зниження маси тіла.

Це цікаво: Дієтологи розповіли, як поліпшити здоров'я печінки