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Ефірні олії, здатні заспокоїти нерви і покращити настрій

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Медитація - фото 1
Медитація / pinterest

Ефірні олії сприяють дезінфекції повітря в приміщенні і створюють атмосферу прохолоди, спокою, роздумів і медитації. Саме тому ефірні олії необхідно використовувати акуратно, адже вони можуть навіть зашкодити.

Почнемо, мабуть, з лаванди. В ароматерапії це одна з найпопулярніших олій. Вдихання цієї олії надає позитивний ефект для лікування гіпертонії. Олія лаванди допомагає знизити рівень фізичного і психологічного стресу, бореться з безсонням, знімає свербіж при укусах комах, зменшує біль від опіків. Про це пише doterra.

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Олія чайного дерева є потужним дезінфекційним і бактерицидним засобом. Його використовують для лікування порізів, опіків. Ефективний в боротьбі з лупою (додавати кілька крапель до разової порції використання шампуню).

Олія лимона є антибактеріальним засобом. Ця ефірна олія допомагає при застуді: достатньо розтерти скроні. Крім того, лимон покращує пам'ять, підвищує працездатність і настрій. Для тих, хто схильний до частих головних болів, рекомендовано робити гарячі ванни з лимонною олією.

Вдихання м'ятної олії допомагає при запамороченнях, заколисуванні, нудоті. Лікує прояв інфекцій верхніх дихальних шляхів. Знімає втому, напругу і роздратування.

Олія грейпфрута надає бадьорості: допомагає підвищити активність мозку і усуває сонливість вранці. При додаванні декількох крапель до шампуню вона додасть блиск і життєву силу волоссю. Допомагає нормалізувати тиск при гіпертонії.

Ефірні олії, здатні заспокоїти нерви і покращити настрій - фото 452583

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