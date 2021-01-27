Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила

Прокидання зранку повинне доповнюватися кількома процедурами. Якщо їх виконувати, то ви почуватиметеся бадьорими та сповненими енергії на весь день. Гайда разом з нами дотримуватися цих простих правил, щоб зробити свій ранок бадьорим!

Лікарі рекомендують на замітку кілька простих, але ефективних правил, і тоді ваш ранок буде радісним, а день однозначно буде максимально продуктивним.

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Перед тим, як лягати у ліжко, приділіть собі 5 хвилин для планування важливих завдань на наступний день. Намагайтеся розподілити справи так, щоб вранці виконати найскладніші. Велика ймовірність, що до обіду у вас з'явиться більше вільного часу.

Як справлятися з будильником? Перестаньте себе шкодувати та відкладати його на потім. Щоб не було бажання відтерміновувати будильник – поставте смартфон якомога далі від ліжка. В такому разі вам однозначно доведеться підняти себе з ліжка, щоб вимкнути його.

А ще лікарі рекомендують дотримуватися одного режиму сну. Вам потрібно спробувати прокидатися в один і той же час як у будні дні, так і на вихідних. Ваш організм звикне і більше не буде шалених страждань, пов'язаних з вранішніми прокиданнями.

Якщо ви прокинулися, наприклад, о 6:30 ранку, а вставати планували о 7, то не варто лягати знову. У вас в запасі є додаткові 30 хвилин, які можна провести з користю для себе. Наприклад, прийняти душ без поспіху або ж приготувати собі щось смачніше, ніж бутерброди з ковбасою.

До речі, випийте склянку теплої води зі скибочкою лимона і медом. Після такого напою вам точно не захочеться більше спати.

Після підйому зробіть зарядку: пострибайте, потягніться. Після невеликих фізичних навантажень ви відчуєте прилив сил і енергії на цілий день.

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