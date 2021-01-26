Вчені пояснили, чи корисно спати вдень

З дитинства нас привчали спати вдень і говорили, що це корисно. Чи справді це так, з'ясували китайські вчені.

Дослідники спостерігали за сном понад двох тисяч осіб. Частина піддослідних лягали спати після обіду, частина продовжували свою звичну діяльність. Вчені пильно стежили за здоров'ям і зміною когнітивних здібностей учасників експерименту.

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Виявляється, що короткий денний сон дійсно приносить користь організму, а точніше нашому мозку. У людей, які спали вдень, помітили зміни в роботі мозку. Всі вони стали краще запам'ятовувати, орієнтуватися в просторі, а також швидше формувати думки і говорити.

Експерти відзначили ще одну позитивну тенденцію. Люди, які спали після обіду, мають кращий настрій. Це свідчить про те, що денний сон покращує наш емоційний стан. Тому спати вдень – дуже корисно. Однак вчені уточнюють, що лягати відпочити можна не пізніше третьої години дня. Оптимальний час сну – всього годину. В іншому випадку після пробудження людина почуватиметься знесиленою.

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