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Як правильно зберігати продукти: поради медиків

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Більшість продуктів ви зберігаєте неправильно - фото 1
Більшість продуктів ви зберігаєте неправильно

Лікарі поділилися порадами щодо вибору та зберігання продуктів. Відразу ж зазначимо, що більшість з них ви зберігаєте абсолютно неправильно!

Дізнайтесь, як правильно зберігати продукти.

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Не зберігайте хліб у поліетилені. За даними, опублікованими науковцями, хліб необхідно зберігати в хлібниці або тканинному мішку, але тільки не в поліетиленових пакетах. Крім того, хліб не потрібно поміщати на зберігання в холодильник. Замість цього краще при покупці розраховувати обсяг хліба, який ви можете з'їсти за один-два дні.

Ніколи не зберігайте хліб у поліетилені - фото 341759
Ніколи не зберігайте хліб у поліетилені

Не зберігати в холодильнику овочі та фрукти. Якщо овочі та фрукти будуть з'їдені протягом декількох днів, тримати їх в холодильнику не обов'язково.

Не варто поміщати до холодильника такі продукти:

  • цибулю і часник;
  • помідори;
  • торти та тістечка (що не містять заварного крему);
  • мед;
  • картопля;
  • цитрусові;
  • кетчупи.
Овочі та фрукти не обов'язково зберігати в холодильнику - фото 341760
Овочі та фрукти не обов'язково зберігати в холодильнику

Оптимально овочі та фрукти зберігати в паперових пакетах окремо один від одного в прохолодних провітрюваних приміщеннях, де немає прямих сонячних променів. Якщо для зберігання є тільки поліетиленові пакети, потрібно стежити за тим, щоб продукти в них були сухими.

Як зберігати зелень. Спочатку зелень потрібно промити. Потім ретельно просушити з використанням паперових рушників. Просушену зелень можна помістити в скляну банку, яка закривається кришкою, або загорнути у вологий тканинний рушник і знайти їй місце у холодильнику.

Каву, чаї та спеції зберігайте у банках - фото 341758
Каву, чаї та спеції зберігайте у банках

Чай, кава, спеції довго не зберігаються. Ці продукти не відрізняються здатністю зберігати свою якість протягом тривалого часу, і купувати їх для великих запасів експерти не рекомендують. При зберіганні чаю, кави та спецій головне – обмежити вивітрювання. Для цього рекомендується пересипати їх у скляні або жерстяні банки, які щільно закриваються.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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