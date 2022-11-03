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Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою

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Як зробити маслопиво або вершкове пиво, як у Гаррі Потеррі - фото 1
Як зробити маслопиво або вершкове пиво, як у Гаррі Потеррі / dulxe.reposteria / michellemcglinn

Мало хто з прихильників всесвіту Гаррі Поттера не хотів скуштувати легендарне маслопиво, яким так смакували школярі з Гоґвортсу. Але цей безалкогольний напій доволі легко приготувати вдома і для цього зовсім не потрібне пиво.

Маслопиво – доволі популярний серед чарівників всесвіту Гаррі Поттера напій, який готують у пабі "Три мітли" у Гоґсміді. Але й маґли (звичайні люди) можуть теж скуштувати його без і без магічних здібностей. Простий рецепт маслопива з'явився на сторінці fayna_kitchen в інстаграмі, і повторити його може кожен, щоб хоч трішки перенестись в чарівну атмосферу.

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Відзначимо, що маслопиво готують без пива і сам напій є повністю безалкогольний, тож його можна скуштувати і дорослим, і дітям.

Рецепт маслопива з Гарі Поттера

Інгредієнти на 1 склянку (300-350 мл):

  • Газована вода – половина склянки;
  • Пломбір звичайний – 70-100 г;
  • Вершки (33%) – 30 мл;
  • Іриски – 9-10 шт.;
  • Кардамон та кориця – 1/2 чайної ложки;
  • Збиті вершки та сироп, щоб прикрасити – на свій смак.
instagram.com/izzymfood - фото 515223
instagram.com/izzymfood

Спосіб приготування:

  1. У невелику посудину влити вершки та додати кардамон, іриски та корицю;
  2. Суміш довести до однорідної консистенції на маленькому вогні, постійно помішуючи;
  3. Залишити отриману основу вистигати, а тоді додати морозиво та добре збити все блендером;
  4. Половину склянки наповнити отриманою сумішшю та додати охолоджену газовану воду і добре перемішати;
  5. Прикрасити все вершками та сиропом;
  6. Смакувати!

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