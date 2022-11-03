Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою

Мало хто з прихильників всесвіту Гаррі Поттера не хотів скуштувати легендарне маслопиво, яким так смакували школярі з Гоґвортсу. Але цей безалкогольний напій доволі легко приготувати вдома і для цього зовсім не потрібне пиво.

Маслопиво – доволі популярний серед чарівників всесвіту Гаррі Поттера напій, який готують у пабі "Три мітли" у Гоґсміді. Але й маґли (звичайні люди) можуть теж скуштувати його без і без магічних здібностей. Простий рецепт маслопива з'явився на сторінці fayna_kitchen в інстаграмі, і повторити його може кожен, щоб хоч трішки перенестись в чарівну атмосферу.

І ще: Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин

Відзначимо, що маслопиво готують без пива і сам напій є повністю безалкогольний, тож його можна скуштувати і дорослим, і дітям.

Рецепт маслопива з Гарі Поттера

Інгредієнти на 1 склянку (300-350 мл):

Газована вода – половина склянки;

Пломбір звичайний – 70-100 г;

Вершки (33%) – 30 мл;

Іриски – 9-10 шт.;

Кардамон та кориця – 1/2 чайної ложки;

Збиті вершки та сироп, щоб прикрасити – на свій смак.

instagram.com/izzymfood

Спосіб приготування:

У невелику посудину влити вершки та додати кардамон, іриски та корицю; Суміш довести до однорідної консистенції на маленькому вогні, постійно помішуючи; Залишити отриману основу вистигати, а тоді додати морозиво та добре збити все блендером; Половину склянки наповнити отриманою сумішшю та додати охолоджену газовану воду і добре перемішати; Прикрасити все вершками та сиропом; Смакувати!

Читайте також: Володимир Ярославський показав, як приготувати пюре з запеченого гарбуза