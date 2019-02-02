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Чому волоські горіхи потрібно їсти кожному

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Корисні властивості горіхів - фото 1
Корисні властивості горіхів

Науковці розповіли про 5 важливих причин, чому волоські горіхи мають бути у раціоні, а також про їхні корисні властивості.

Іспанські експерти у сфері здорового харчування назвали 5 вагомих причин не відмовлятись від волоських горіхів. Про це має знати кожен!

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Знижують ризики депресії та Альцгеймера. А все тому, що у горіхах чимало жирних кислот Омега-3. До того ж, учені з Гарварду дійшли до висновку, що люди, які вживають горіхи 5 разів на тиждень по 30 грамів, мають на 30% менші ризики розвитку діабету другого типу.

Для краси та здоров'я волосся. Горіхи багаті на цинк, залізо та вітамін В7, які позитивно впливають на ріст та міцність волосся.

Корисні властивості горіхів - фото 305183
Корисні властивості горіхів

Чудово підходять для вагітних. Є чимало продуктів та страв, які дієтологи не радять вживати вагітним жінкам, однак волоські горіхи навпаки - дуже корисні і навіть здатні знизити ймовірність майбутньої малечі отримати харчову алергію.

Покращують роботу мозку. Волоські горіхи здатні зміцнити пам'ять та нормалізувати функціонування мозку. До того ж, брак кислот Омега-3, на які багаті горіхи, може викликати депресію та погане самопочуття.

Уповільнюють старіння. Саме завдяки чималій кількості антиоксидантів та В-вітамінам волоські горіхи продовжують молодість та допомагають шкірі залишатись пружною, еластичною та без зморщок.

Корисні властивості горіхів - фото 305182
Корисні властивості горіхів

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Джерело: newsyou.info
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