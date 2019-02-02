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Чому волоські горіхи потрібно їсти кожному
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Науковці розповіли про 5 важливих причин, чому волоські горіхи мають бути у раціоні, а також про їхні корисні властивості.
Іспанські експерти у сфері здорового харчування назвали 5 вагомих причин не відмовлятись від волоських горіхів. Про це має знати кожен!
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Знижують ризики депресії та Альцгеймера. А все тому, що у горіхах чимало жирних кислот Омега-3. До того ж, учені з Гарварду дійшли до висновку, що люди, які вживають горіхи 5 разів на тиждень по 30 грамів, мають на 30% менші ризики розвитку діабету другого типу.
Для краси та здоров'я волосся. Горіхи багаті на цинк, залізо та вітамін В7, які позитивно впливають на ріст та міцність волосся.
Чудово підходять для вагітних. Є чимало продуктів та страв, які дієтологи не радять вживати вагітним жінкам, однак волоські горіхи навпаки - дуже корисні і навіть здатні знизити ймовірність майбутньої малечі отримати харчову алергію.
Покращують роботу мозку. Волоські горіхи здатні зміцнити пам'ять та нормалізувати функціонування мозку. До того ж, брак кислот Омега-3, на які багаті горіхи, може викликати депресію та погане самопочуття.
Уповільнюють старіння. Саме завдяки чималій кількості антиоксидантів та В-вітамінам волоські горіхи продовжують молодість та допомагають шкірі залишатись пружною, еластичною та без зморщок.
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