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Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд

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Картопляне пюре з чипсів - фото 1
Картопляне пюре з чипсів

Кулінар з TikTok вирішив не витрачати час на приготування звичайного картопляного пюре і змахлював. Відмовившись від традиційного рецепта, він приготував страву з чипсів.

У каструлю він налив воду, підсолити її і додав марочне біле кулінарне вино.

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Потім туди ж вирушив вміст шести маленьких пакетів звичайних картопляних чипсів Lays з сіллю. Комусь це здасться екстремальним, але точно не японцям, які готують яєчню на снігу... Після того як чипси "зварилися", він перекидає отриману кашку на друшляк і підставляє склянку.

Божевільний кулінар з насолодою випиває вариво з олії, вина і добавок, які залишилися після термічної обробки снеків. Потім блогер знову повертає пюре в каструлю, додаючи тертий сир і копчену паприку, після чого перемішує це все до однорідної консистенції.

Це цікаво: Три помилки, які всі допускають в приготуванні картопляного пюре

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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