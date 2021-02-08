Три помилки, які всі допускають в приготуванні картопляного пюре

Більшість людей допускає три основні помилки в приготуванні картопляного пюре, через які неможливо зробити страву потрібної консистенції. Про це розповів британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг.

Першу помилку ви робите, коли ріжете картоплю різними шматочками. Маркус Ворінг стверджує, що однакові за розміром шматочки мають вирішальне значення. Якщо нарізати картоплю нерівномірно, є ризик, що дрібніші шматочки будуть перевареними. А це своєю чергою зробить пюре водянистим і несмачним.

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Другу помилку ви допускаєте, коли варите картоплю на дуже великому вогні. За словами шеф-кухаря, варити потрібно тільки на невеликому вогні в підсоленій воді. У тих, хто не дотримується цієї поради, пюре виходить перевареним, що теж негативно позначиться на консистенції страви.

Третю помилку люди роблять, коли відразу починають подрібнювати картоплю. Маркус каже, що після закінчення варіння необхідно злити воду з каструлі і дати пюре "відпочити" протягом п'яти хвилин. І тільки потім починати товкти картоплю, додавати до неї вершкове масло, сир і зелень на смак.

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