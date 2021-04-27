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Як зробити ідеальну глазур для пасок, що не обсипається і не липне

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Пасочки - фото 1
Пасочки / pinterest

Смачніше за паски може бути тільки глазур на пасках. На Великдень мало спекти смачну паску, що вразить всіх гостей своєю м'якістю і легкістю, її ще треба гарно оформити!

Щоб надати Великодній випічці урочистості і нарядності, найчастіше, застосовують спеціальну глазур для паски, приготування якої, не менш відповідальний процес, у порівнянні з випіканням самої паски. Як же зробити ідеальну глазур? Про це пише gotovim-doma.

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Глазур для паски, яка не липне і не обсипається

Для того, щоб при розрізанні паски глазур не ламалася, що не кришилася і не обсипалася, а зберігала свою форму, вона має мати густу, однорідну тягучу структуру, що за зовнішнім виглядом нагадує густу сметану.

Одним із секретів пружності глазурі є те, що вже готові, покриті зверху солодкою помадкою, паски додатково ставлять в духовку на п'ять хвилин при температурі 180 градусів. Однак, при цьому потрібно уважно стежити за годиною, щоб вона не потемніла і не стала надто сухою і крихкою. Інакше всі ці маніпуляції з духовкою можуть привести до зворотного результату і "біла шапочка" буде ще більше кришитися і тріскатися.

Інша хитрість ідеальної глазурі полягає в секретному інгредієнті, саме він надає помадці еластичність і компактність. Цим інгредієнтом є желатин: він не дає їй розтікатися під час нанесення, кришитися і обсипатися при розрізанні.

Як зробити ідеальну глазур для пасок, що не обсипається і не липне - фото 457168

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