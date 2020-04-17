Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху

На свято Великдень українці готують багато традиційних страв. Підготували для вас найсмачніші та перевірені рецепти пасхальної випічки, м'ясних страв, закусок та салатів на Радіо МАКСИМУМ!

За традицією меню на великодній стіл може складатися з 40 різноманітних страв. Така кількість обґрунтована кількістю днів Великого посту. Звичайно, мало хто готує так багато, проте незмінно головними є три великодні страви: паска, сирна паска і фарбовані яйця.

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М'ясні страви на Великдень

М'ясо в духовці: рецепт

Інгредієнти:

Баранина молода або яловичина, або телятина, або свинина – 500 г

Часник – 2 головки

Олія – ​​2 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Перець чорний мелений - 1 ч. л.

Як приготувати:

Весь часник очистити. Розрізати кожну часточку однієї головки часнику на 2-3 частини. Шматок м'яса вимити, обсушити та нашпигувати часником, прорізаючи для цього в м'ясі невеликі отвори. Іншу очищену головку часнику нарізати дрібними шматочками. Додати сіль, перець. Залити все соняшниковою олією і перемішати. Кількість масла залежить від розміру шматка м'яса, але його має бути достатньо, щоб повністю полити м'ясо. Помістити нашпигований шматок м'яса в глибокий посуд або в конверт з фольги, полити з двох сторін маслом з часником, накрити фольгою і залишити в холодильнику на ніч. Розігріти духовку. Запікати м'ясо в духовці в тій же посуді або в фользі (м'ясо укласти жирною стороною вниз). Загальний час запікання – 2-3 години. Перша година запікати м'ясо при низькій температурі (175-180 градусів), щоб воно стало м'яким, потім збільшити температуру духовки (до 200 градусів) і запікати ще 0,5-1 годину. Через 1,5-2,5 години після початку запікання м'ясо відкрити та останні 20-30 хвилин ще трохи збільшити температуру (до 220 градусів), щоб м'ясо підрум'янилося.

М'ясні рулетики з чорносливом: рецепт

Інгредієнти:

Яловичина – 600 г

Чорнослив – 250 г

Сир чедер – 50 г

Жир – 50 г

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Цукор – за смаком

Сметана – 0.5 склянки

Як приготувати:

М'якуш яловичини нарізати скибочками, відбити, посипати сіллю, перцем, цукром. Посипте тертим сиром. Сир можна замінити відвареним рисом, тоді на кожну скибочку 1 столову ложку рису. В середину скибочок покласти очищений від кісточок, вимочений чорнослив. Скибочки м'яса згорнути рулетиками та перев'язати білою ниткою. Рулетики в розігрітому жирі обсмажити до коричневого кольору, зняти нитки, підлити трохи гарячої води, додати спеції та тушкувати до м'якості. До рідини, в якій тушкується м'ясо, додати сметану, гріти 5 хвилин. Подавати з відвареною картоплею і тушкованою морквою.

Великоднє меню: випічка та паски

Рецепт приготування сирної паски запіканки

Інгредієнти:

Сир – 1 кг

Яйця – 5-6 шт.

Манна крупа – 2 ст. л.

Масло вершкове (кімнатної температури) – 100 г

або сметана (густа) – 1-2 ст. л.

Цукор – 0,5 склянки

Ванільний цукор – 10 г

Ізюм – за смаком

Як приготувати:

Протерти сир, щоб він не був крупинками, або збити міксером до однорідної маси. Додати цукор і ванільний цукор. Додати масло кімнатної температури. Висипати манку. Перемішати всі компоненти. Додати родзинки, заздалегідь замочені у гарячій воді, і після висушені на серветці. Додати яйця (один білок можна залишити для глазурі). Перемішати все. Змастити форму маслом. Присипати манкою. Додати сир. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50 хвилин. Вийняти з духовки, дати охолонути. Акуратно вийняти запіканку. Прикрасити запіканку можна збитим білком з цукром.

Рецепт приготування класичної паски

Інгредієнти:

1 кг борошна

1,5 склянки молока

6 яєць

300 г м'якого маргарину

2 склянки цукру

50 г пресованих дріжджів

3/4 чайної ложечки солі

150 г родзинок

ванілін

Для глазурі:

2 білки

1 склянка цукру

Як приготувати:

Столову ложку цукру і дріжджі розчинити в теплому молоці. Залишити в теплі до підняття "шубки". Додати 1/3 від всієї порції борошна. Добре розмішати. (НЕ круговими рухами!) Це опара. Ставимо її в тепло до збільшення обсягу вдвічі. Потім додаємо в опару сіль, жовтки, перетерті з цукром, ваніліном і маргарином. Додаємо збиті в піну білки та борошно, що залишилося. Тісто має бути не густим, навіть трохи в'язким, але добре вимішати. Ставимо тісто в тепло. Після збільшення його обсягу вдвічі додамо родзинки. Після цього дати тісту трохи підійти. Форми наповнимо на 1/2 і залишаємо тісто в формах. Ставимо випікати в не дуже гарячу духовку, близько 170 градусів. Готові паски покриваємо глазур'ю (білки збити з цукром).

Меню на Великдень: рибні страви

Риба в духовці зі шпинатом: рецепт

Інгредієнти:

Судак (філе) – 500-600 г

Масло вершкове – 200 г

Сир твердий – 30 г

Борошно – 50 г + для панірування

Шпинат – 200-300 г

Картопля – 450-500 г

Вершки – 100 мл

Яйця – 4 шт.

Молоко – 300 мл

Сухарі терті (товчені)

Мускатний горіх мелений

сіль

Перець чорний молотий

Як приготувати:

Очищену картоплю відварити в підсоленій воді. Протерти крізь сито. Додати дрібку мускатного горіха, 25-30 г вершкового масла, 2 яйця і посолити за смаком. Добре перемішати масу. Її називають пюре-Дюшес. Перекласти масу в кондитерський мішечок і викласти трояндочки по краях блюда (попередньо дно страви змастити маслом), в якому будемо потім запікати та подавати рибу. Блюдо бажано взяти трохи більше. Бланшувати шпинат пару хвилин в окропі та відкинути на друшляк. Дрібний шпинат можна викласти просто так, а великий порізати. Шпинат викласти на дно блюда. З філе судаки зняти шкірку, щоб вона не стягувала рибу при смаженні. Філе судака помити, обсушити серветками, посолити. Потім обваляти філе в борошні, вмочити в збиті яйця і запанірувати в сухарях. Обсмажити з двох сторін і укласти філе на шпинат. Бажано укласти одним шаром. Приготувати соус бешамель. Для цього 50 г вершкового масла обсмажити з 50 г борошна. Підлити поступово молоко і вершки, весь час, перемішуючи. Добитися бажаної густоти, приправити сіллю і перцем. Залити рибу соусом бешамель, посипати тертим сиром і поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, поки не зарум'яниться. Це 35-40 хвилин.

Меню на Пасху: смачні салати

Салат з куркою-гриль: рецепт

Інгредієнти:

Оливкова олія – 1/3 склянки і 3 ст. л.

Чебрець сушений – 1 ч. л.

Курячі грудки – 450 г

Сіль – 1 ч. л.

Перець чорний мелений – ¾ ч. л.

Гриби шиітаке (тільки капелюшки) – 100 г

Морква, нарізана по діагоналі (скибочками завтовшки 0,5-0,7 см) – 4 шт.

Гірчиця діжонська – ½ ч. л.

Сік лимонний – 4 ч. л.

Салат-латук (розірвані на шматки листя) – 2 качани

Цибуля зелена, дрібно нарізаний – 2 шт.

Як приготувати:

Розігрійте гриль. Змішайте 3 ст. л. масла і чебрець. Змастіть курятину 1 ст. л. масла з чебрецем, посипте ¼ ч. л. солі і 1/8 ч. л. перцю. Обсмажте куряче філе на грилі при помірно великій температурі (близько 4 хвилин з кожного боку). Перекладіть на дошку, залиште на 5 хвилин, а потім, наріжте по діагоналі шматочками товщиною 0,5-0,7 см. Перемішайте капелюшки грибів з нарізаною морквою та олією з чебрецем, ¼ ч. л. солі і 1/8 ч. л. перцю. Обсмажте на грилі (морква – по 4 хвилини з кожного боку, гриби – по 6 хвилин). У скляній або нержавіючому посуді змішайте гірчицю, лимонний сік, ½ ч. л. солі і ½ ч. л. перцю. Додайте 1/3 склянки оливкової олії. Перемішайте заправку до однорідності. Перемішайте салатні листя, половину зеленої цибулі та всю заправку, крім 2 ст. л. Розкладіть по тарілках. Зверху викладіть курку з морквою і грибами. Збризніть залишилася заправкою і посипте зеленою цибулею.

Салат з яйцем та сиром: рецепт

Інгредієнти:

Капуста червонокачанна – 250 г

Яйця – 3 шт.

Сир (ковбасний) – 120 г

Часник – 1 зубчик

Майонез – 2 ст. л.

Перець чорний мелений – на кінчику ножа

Сіль – 1 дрібка

Як приготувати:

Червонокачанну капусту (без качана) тонко шаткуємо. У червонокачанної капусти більш щільні і жорсткі листя, ніж у білокачанної. тому червона капуста вимагає особливого підходу в приготуванні. Заливаємо нарізану капусту окропом в тарілці та залишаємо на пів хвилини. Викладаємо капусту в друшляк, обдаємо холодною водою, а потім віджимають з капусти зайву вологу. Сир натираємо на великій тертці. Змішуємо сир з подрібненим зубчиком часнику (натертим або видавленим через прес). Варені яйця очищаємо від шкаралупи та натираємо на великій тертці. З'єднуємо в салатник капусту, яйця і сир з часником. Додаємо сіль і мелений перець (краще додати власноруч перемелені в млинку горошини перцю, помел перцю додасть салату гостроти та пікантності). Заправляємо салат з яєць, сиру і червонокачанної капусти майонезом. Перемішуємо. За бажанням можна додати кукурудзу. До теми: Покрокові рецепти, як спекти повітряну паску краффін вдома