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Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Як зробити ідеальний соус для пасти: це просто

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Смачна паста - фото 1
Смачна паста / under35

Всі люблять пасту, але не всі знають, як правильно поєднувати її з соусами і як їх приготувати. Добре, що в сучасному світі найтитулованіші шефи діляться своїми кулінарними секретами!

Паста – італійська страва, яке завоювала серця мільйонів людей по всьому світу. Її легко купити в магазинах, вона швидко готується, корисна і дуже смачна.

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Класична карбонара

  1. Готуємо основу для соусу. Нам треба 4 яйця. Відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте 50 г твердого витриманого сиру, натертого на дрібній тертці, сіль і мелений чорний перець. Енергійно перемішайте до однорідності
  2. Смажимо м'ясо. Шеф готує пасту з 200 г гуанчале – сиров'ялені свинячі щічки. Їх можна замінити на шпек або навіть сало, нарізане кубиками. Головне, щоб м'ясо було жирним і не дуже солоним. Смажте м'ясо на сухій пательні, з нього має витопитися жир. Злийте його в миску. Коли м'ясо покриється золотистою скоринкою, вимикайте і остудіть його до кімнатної температури
  3. Варимо спагеті. Пасту відварити відповідно до інструкції на упаковці. Відкиньте на друшляк
  4. Змішуємо всі інгредієнти. До основи для соусу додайте спагеті, свинину, жир з миски і ретельно перемішайте
  5. Подаємо страву. Перед подачею приправте пасту свіжомеленим чорним перцем

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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