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Як зробити ідеальний соус для пасти: це просто
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Всі люблять пасту, але не всі знають, як правильно поєднувати її з соусами і як їх приготувати. Добре, що в сучасному світі найтитулованіші шефи діляться своїми кулінарними секретами!
Паста – італійська страва, яке завоювала серця мільйонів людей по всьому світу. Її легко купити в магазинах, вона швидко готується, корисна і дуже смачна.
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Класична карбонара
- Готуємо основу для соусу. Нам треба 4 яйця. Відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте 50 г твердого витриманого сиру, натертого на дрібній тертці, сіль і мелений чорний перець. Енергійно перемішайте до однорідності
- Смажимо м'ясо. Шеф готує пасту з 200 г гуанчале – сиров'ялені свинячі щічки. Їх можна замінити на шпек або навіть сало, нарізане кубиками. Головне, щоб м'ясо було жирним і не дуже солоним. Смажте м'ясо на сухій пательні, з нього має витопитися жир. Злийте його в миску. Коли м'ясо покриється золотистою скоринкою, вимикайте і остудіть його до кімнатної температури
- Варимо спагеті. Пасту відварити відповідно до інструкції на упаковці. Відкиньте на друшляк
- Змішуємо всі інгредієнти. До основи для соусу додайте спагеті, свинину, жир з миски і ретельно перемішайте
- Подаємо страву. Перед подачею приправте пасту свіжомеленим чорним перцем
Читайте також: Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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