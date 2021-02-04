Як зробити ідеальне селфі у дзеркалі: лайфхак блогерки підкорює TikTok

Більшість ефектних селфі у дзеркалі насправді є обманом, і блогерка Кара Дель Торо це підтвердила, а ще поділилась лайфхаком для крутого фото.

Тіктокерка Кара Дель Торо новим роликом змусила людей ще більше не довіряти ідеальним фото блогерів. А все тому, що дівчина розкрила секрет ідеального селфі у дзеркалі. Виявилось, що потрібно фотографувати зовсім не власне відображення.

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За короткий час ролик від цієї чарівної білявки з секретами блогерів зібрав понад 900 тисяч переглядів. І це не дивно, адже трюк з селфі у дзеркалі насправді виконується без дзеркала. Що доволі логічно, адже навряд чи інфлюенсери мають у кожній кімнаті кілька ідеально чистих дзеркал, щоб у будь-яку мить зробити вдале селфі. Насправді у більшості випадків використовується штатив з камерою або ще один смартфон. Як це працює - Кара показала на власному прикладі:

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